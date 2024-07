Soudan: Le gouvernement du pays répond à l'appel à tenir des négociations à Genève

Port-Soudan — Le gouvernement soudanais a répondu au gouvernement des États-Unis concernant l'appel à tenir des négociations à Genève pour parvenir à un cessez-le-feu dans le pays.

La réponse du gouvernement soudanais a exprimé ses remerciements pour tous les efforts sincères visant à mettre fin à la guerre lancée par la milice rebelle terroriste 'Mohamed Hamdan Dagalo' contre le peuple soudanais.

La réponse a renouvelé la volonté de s'engager dans toute négociation visant à mettre fin à l'occupation des villes, des villages, des maisons des citoyens et des installations publiques et privées par les milices rebelles terroristes, à lever le siège des villes et à ouvrir les routes à l'aide humanitaire.

Le gouvernement a affirmé qu'il était particulièrement soucieux de préserver le sang des Soudanais et de préserver leur dignité alors il coopérera donc avec toute partie qui le souhaite.

Le gouvernement a expliqué dans sa réponse que toute négociation avant la mise en oeuvre de la Déclaration de Djeddah, qui stipule un retrait complet et l'arrêt de l'expansion, ne sera pas acceptable pour le peuple soudanais, qui est victime de déplacements, de meurtres, de viols, de nettoyage ethnique et pillage de leurs biens.

Il a attiré l'attention sur le fait qu'un parti attaque quotidiennement les villes, les villages et les civils. Au lieu d'ouvrir de nouvelles plates-formes, la réponse a exigé que les rebelles et les mercenaires soient contraints de mettre un terme à leur agression en cours contre les villes et les villages, de lever le siège des villes et d'ouvrir les routes en imposant des sanctions qui les dissuaderont, eux et leurs partisans, puisque les partis de l'initiative sont les mêmes que les parties à la plate-forme de Djeddah, et les sujets sont identiques à ceux convenus.

La réponse a indiqué la nécessité de consultations préalables avec le gouvernement soudanais sur la forme et l'agenda de toute négociation et les parties qui y participent ou y assistent, en soulignant que la plate-forme de Djeddah et l'accord qui y est conclu devraient constituer la base.

Dans sa réponse, le gouvernement soudanais a demandé qu'une réunion ait lieu avec le gouvernement des États-Unis pour ouvrir la voie à des négociations de paix de manière à obtenir les avantages que le peuple soudanais attend d'elles.