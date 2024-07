Afrique: La Mauritanie et l'Angola pour une coopération de plus en plus dynamique

L'Angola et la République Islamique de Mauritanie projettent une coopération de plus en plus dynamique et efficace, capable de répondre aux défis et aux besoins de rapprochement des peuples.

Actuellement, ces deux États africains coopèrent dans divers secteurs d'intérêt tels que le politico-diplomatique, l'agriculture et la pêche, en plus de l'énergie et de l'eau, du commerce, des ressources minérales, de la sécurité et autres.

Il s'agit d'une coopération qui se renforce chaque année et qui semble être à un excellent niveau, étant donné que les deux pays ont des économies en développement et peuvent trouver des opportunités pour accroître le commerce bilatéral.

En effet, la présence de la vice-présidente de la République d'Angola, Esperança da Costa, à l'investiture du président réélu de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, le 1er août, prouve le bon niveau des relations diplomatiques.

Malgré les progrès déjà réalisés, les deux pays entendent franchir une autre étape significative vers la consolidation de la coopération bilatérale, en tenant compte du positionnement stratégique de l'Angola dans la région.

Les autorités mauritaniennes expriment un grand intérêt pour le renforcement de la coopération économique dans les différents secteurs de l'économie angolaise, à travers une proposition d'accord-cadre et un mémorandum d'entente dans les domaines de la pêche, de la défense, de la sécurité, du commerce, des transports, de l'industrie, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'éducation, recherche scientifique et technique, formation professionnelle, culturelle, hydraulique, tourisme.

La Mauritanie possède d'importants gisements de minerai de fer, qui représentent près de 50 % des exportations totales du pays, des sociétés minières d'or et de cuivre, ainsi que des mines à l'intérieur du pays, un potentiel et une expérience qui peuvent également être utilisés par l'Angola.

Ce pays islamique investit dans le secteur de la pêche, qui représente 45% des exportations du pays, ainsi que dans les énergies renouvelables, domaines dans lesquels l'Angola investit massivement au cours des six dernières années. L'Angola peut partager ses compétences en matière d'exploration minière et la Mauritanie, à son tour, peut offrir son expérience dans le secteur de la pêche et des énergies renouvelables.

Coopération

Les relations entre l'Angola et la Mauritanie sont considérées comme bonnes, alignées sur l'intérêt de renforcer la coopération politico-diplomatique et commerciale. La coopération entre les deux pays a débuté le 2 décembre 1987 et a connu des progrès significatifs depuis 2007, grâce à la mission effectuée par l'ambassadeur Hermínio Escórcio, qui a abouti à des rencontres avec les autorités mauritaniennes. La République islamique de Mauritanie soutient la candidature de l'Angola à la présidence de l'Union africaine.