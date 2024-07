Angola: Lunda-Norte - SML extrait un diamant de 176 carats

Dundo — La Société minière de Lulo (SML), a annoncé l'extraction d'un diamant de 176 carats de sa mine alluviale, située dans la municipalité de Capenda-Camulemba, province de Lunda-Norte.

Selon le communiqué de SML, auquel l'ANGOP a eu accès mardi, le diamant a été extrait lundi 29 juillet et est le cinquième avec plus de 100 carats récupérés dans la mine cette année. Ce minéral stratégique de catégorie IIa, aux bords tranchants et anguleux, ne représente que 2 % des diamants mondiaux, caractérisé par un degré élevé de transparence et de pureté.

La société SML souligne que la récupération de ces diamants de grande valeur s'est avérée être une source de revenus importante pour la mine de Lulo et pour l'État. Depuis la mise en service de la mine en 2010, 45 diamants de plus de 100 carats y ont été extraits.

La mine de Lulo a révélé un potentiel élevé « en qualité et en quantité », ayant atteint au cours de la première année d'exploitation la valeur par carat la plus élevée au monde, de l'ordre de 2 985 dollars (3 005 euros).

Lulo est également la mine où a été extrait le plus gros diamant trouvé jusqu'à présent en Angola, pesant 404,2 carats, vendu, en mai 2016, 16 millions de dollars et qui a rapporté 34 millions de dollars, après avoir été taillé et transformé en bijoux.

Avec une concession de 3.000 kilomètres carrés, dont le contrat d'exploitation actuel est fixé à 1.500 km de périmètre, la mine Lulo, située dans la municipalité de Capenda-Camulemba, a un investissement de plus de 24 millions de dollars américains. Le consortium est composé des sociétés angolaises Endiama E.P (32%) et Rosas & Pétalas (28%), ainsi que de la société australienne Lucapa Diamond (40%).