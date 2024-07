Ethiopie: Points importants du rapport sur la facilité de crédit élargie du FMI pour le pays

Addis Abeba — Le Fonds monétaire international (FMI) a souligné l'engagement du gouvernement éthiopien à remédier aux déséquilibres macroéconomiques, à rétablir la viabilité de la dette extérieure et à jeter les bases d'une croissance élevée tirée par le secteur privé.

Après l'annonce du Premier ministre Abiy Ahmed selon laquelle l'Éthiopie s'est lancée dans la mise en oeuvre complète de la politique de réforme macroéconomique, le Fonds monétaire international (FMI) a publié un rapport du personnel le 29 juillet 2024, approuvant un accord de facilité de crédit de quatre ans de 3,4 milliards de dollars américains pour l'Éthiopie.

Les récentes mesures prises par le gouvernement pour s'attaquer de manière décisive aux déséquilibres macroéconomiques, notamment le passage à un taux de change déterminé par le marché, la suppression des restrictions sur les comptes courants et la modernisation du cadre de politique monétaire pour contrôler l'inflation, constituent des avancées cruciales.

Le FMI a également noté que le programme plus large de développement du secteur privé dans le pays progresse.

Le Programme de réforme économique local II conserve l'objectif de permettre un développement mené par le secteur privé avec diverses réformes essentielles.

La réforme ouvre l'économie à l'investissement privé, a déclaré le FMI, rappelant le projet d'une nouvelle loi bancaire autorisant les banques étrangères à opérer au Conseil des ministres en juin 2024.

En outre, une bourse des valeurs mobilières devrait être lancée d'ici la fin de 2024, et une série de secteurs, notamment le commerce de détail et de gros, la logistique, l'énergie et les services financiers mobiles, sont ouverts aux investissements nationaux et/ou étrangers.

Le FMI a également expliqué les mesures prises par l'Éthiopie pour supprimer les obstacles au commerce international.

« L'Éthiopie se prépare à présenter sa demande d'adhésion à l'OMC et met en oeuvre des mesures pour participer pleinement à la Zone de libre-échange continentale africaine et à d'autres accords commerciaux régionaux, notamment par une refonte des lignes tarifaires. »

Le pays a également amélioré l'environnement réglementaire et soutenu la concurrence en numérisant entièrement le système d'enregistrement et de délivrance de licences commerciales, en révisant la loi sur le commerce et la protection des consommateurs et en établissant un cadre de dialogue public-privé qui sera institutionnalisé.

Les accords de facilité de crédit de 3,4 milliards de dollars sur quatre ans pour l'Éthiopie devraient catalyser le financement extérieur des partenaires et créanciers multilatéraux et bilatéraux officiels et augmenter les réserves à un niveau adéquat.

Le programme prévoit des mesures ambitieuses sur le marché des changes (FX), monétaires et fiscales, qui, avec le financement potentiel des donateurs et le traitement de la dette, contribueront à combler le déficit de la politique des propriétaires d'entreprise (BOP).

Le déficit de financement extérieur résiduel, ancré dans le fait de porter l'adéquation des réserves à 3,5 mois de couverture des importations d'ici la fin de la période du programme, est estimé à 10,7 milliards de dollars jusqu'en 2027/28, dont environ 4,4 milliards USD en 2024/25.

Une partie des décaissements de fonds au cours de la première année du programme (30 pour cent ou 16 pour cent du décaissement total du programme, soit 421,73 millions de DTS) serait utilisée pour l'appui budgétaire afin de garantir un financement non inflationniste du budget, y compris les dépenses sociales dans le cadre de la réforme du taux de change.

L'allègement de la dette est nécessaire pendant et après la période du programme, principalement pour éliminer les violations prolongées des indicateurs de vulnérabilité de la dette liée aux exportations, souligne le rapport.

Il ajoute que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed est au pouvoir depuis avril 2018, lançant le Programme de réforme économique locale (HGER) pour moderniser le cadre de politique macroéconomique, stimuler la compétitivité et jeter les bases d'une croissance tirée par le secteur privé.

Le mandat de réforme du gouvernement a été réaffirmé lors des élections de 2021, les prochaines élections générales étant prévues en 2026.

Malgré les défis, le gouvernement a renouvelé ses efforts de réforme, en allant de l'avant avec le Plan de réforme économique local (HGER 2.0) en 2024.

Le programme de financement sur quatre ans approuvé par le Conseil d'administration du FMI soutiendra le programme de réforme économique local de l'Éthiopie pour remédier aux déséquilibres macroéconomiques, rétablir la viabilité de la dette extérieure et jeter les bases d'une croissance plus élevée, inclusive et tirée par le secteur privé.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré qu'il s'agissait d'un moment historique pour l'Éthiopie. « L'approbation de la Facilité élargie de crédit (FEC) témoigne du ferme engagement de l'Éthiopie en faveur de réformes transformatrices. Le FMI se réjouit de soutenir ces efforts pour contribuer à rendre l'économie plus dynamique, plus stable et plus inclusive pour tous les Éthiopiens. »

Le programme économique local envisage un ensemble complet de mesures visant à stimuler l'activité du secteur privé et à accroître l'ouverture économique afin de promouvoir une croissance plus élevée et plus inclusive.