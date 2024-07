Ethiopie: Cuba cherche à approfondir ses liens avec le pays et salue les progrès économiques

Addis Abeba — Le vice-ministre cubain des affaires étrangères, Elio E. Rodriguez Perdomo, a souligné les liens historiques entre Cuba et l'Éthiopie tout en exprimant son admiration pour les progrès économiques de l'Éthiopie et en décrivant les plans de renforcement de la coopération.

Dans un entretien exclusif avec ENA, le vice-ministre des affaires étrangères a salué les progrès économiques de l'Éthiopie, notant que « l'Éthiopie fait partie des cinq économies les plus importantes d'Afrique ».

Il a exprimé la reconnaissance de Cuba pour les efforts des autorités éthiopiennes dans le développement du pays et a offert le soutien de Cuba, notamment en termes de ressources humaines.

Rodriguez Perdomo a décrit plusieurs domaines de coopération potentielle, notamment la gestion des ressources en eau, les soins de santé, en particulier dans l'élargissement de la coopération, notamment dans les systèmes de soins primaires, la formation professionnelle et la recherche conjointe et les relations commerciales qui permettent d'élargir les partenariats commerciaux et de promouvoir les investissements.

Le diplomate cubain a également évoqué les efforts en cours pour faciliter les échanges entre les deux pays, notamment les travaux sur un accord d'exception de visa pour les services officiels et les passeports diplomatiques.

Au cours de sa visite, Rodriguez Perdomo a rencontré le ministre d'État éthiopien des Affaires étrangères, qualifiant le dialogue de « réussi et utile ». La réunion a abouti à la signature d'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques entre les deux ministères, qui permettra des échanges et des évaluations de plus haut niveau des relations bilatérales.

Rodriguez Perdomo a conclu en exprimant l'engagement de Cuba à renforcer les liens avec l'Éthiopie dans divers secteurs.

L'ambassadeur Misganu a souhaité la bienvenue à la délégation cubaine et a souligné la nécessité de mettre en oeuvre les accords bilatéraux existants dans des domaines tels que la gestion de l'eau, l'éducation, le transport aérien et le commerce. Il a également encouragé une coopération plus poussée dans les domaines de la santé et de la production de sucre.

Rodriguez Perdomo a exprimé sa gratitude pour la récente réouverture de l'ambassade de l'Éthiopie à La Havane et a réaffirmé l'engagement de Cuba à renforcer ses liens.

Les deux parties ont reconnu le potentiel d'une coopération élargie et l'importance de la solidarité pour relever les défis mondiaux.

La visite du vice-ministre des Affaires étrangères en Éthiopie comprenait également la participation à la première conférence du comité préparatoire de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement, qui s'est tenue à Addis-Abeba la semaine dernière.

La signature de l'accord de consultation politique bilatérale marque une étape concrète vers la réalisation de ces aspirations communes et la promotion d'un partenariat plus solide entre Cuba et l'Éthiopie.

Alors que l'Éthiopie poursuit sa croissance économique et accroît son influence mondiale, notamment grâce à sa récente inclusion dans les BRICS, Cuba connait un potentiel significatif dans l'approfondissement de son amitié historique avec cette nation africaine clé.