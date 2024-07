Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'L'Etat travaille au renforcement des infrastructures scolaires et à la formation des enseignants'

Dakar — L'Etat travaille au renforcement et à la modernisation des infrastructures scolaires ainsi qu'à la formation des enseignants, a assuré, mardi, le président de la République Bassirou Diomaye Faye.

"Nous travaillons au renforcement et à la modernisation des infrastructures scolaires mais aussi aux formations des enseignants et à l'amélioration des conditions d'exercice de leur noble métier, avec des contenus pédagogique pertinents et adaptés", a déclaré le président Faye lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général.

Selon lui, le gouvernement doit travailler à garantir à chaque enfant, qu'il soit en milieu urbain ou rural, la chance d'être un modèle de réussite.

Le président de la République souligne que cette cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général, au delà de son aspect symbolique et festif, invite à une réflexion sur le système éducatif dans un monde de plus en plus "complexe et exigeant".

Il a relevé que le thème de cette édition, "Enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale" est d'une "pertinence particulière". "Il interroge la place fondamentale de l'école dans le programme de gouvernement et nous invite à repenser le système éducatif pour en faire un véritable levier de notre souveraineté nationale", a-t-il dit.

Bassirou Diomaye Faye a en outre annoncé un programme de recrutement d'enseignants.

S'adressant aux lauréats, il a indiqué que cette cérémonie n'est pas seulement une reconnaissance de leur travail acharné et leur talent exceptionnel. "Elle est aussi une célébration de l'avenir radieux que nous souhaitons bâtir ensemble pour notre cher Sénégal", a dit le président de la République.

"Votre réussite est le fruit de vos efforts, de l'accompagnement de vos familles et de l'accompagnement sans faille de vos enseignants. Vous représentez aujourd'hui ce que le système éducatif a de meilleur à offrir. Vous êtes la preuve vivante que l'excellence est à la portée de tous", a-t-il ajouté, félicitant les acteurs de l'éducation, enseignants, élèves et parents.