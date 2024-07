Sénégal: Des professionnels des médias outillés sur le dialogue social et la négociation collective

Dakar — Une vingtaine de journalistes et délégués du personnel de différents médias sénégalais ont été outillés dans les domaines du dialogue social et de la négociation collective, lors d'un atelier de renforcement de capacités qui a débuté ce mardi à Dakar.

La rencontre de deux jours, initiée par l'inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national de renforcement du dialogue social.

L'employeur a "souvent les moyens de se faire conseiller, les moyens de savoir comment gérer une crise, ce n'est pas souvent le cas des travailleurs qui deviennent syndicalistes sur le tas, et qui n'ont pas de renforcement de capacités dans ce sens. Nous organisons cet atelier pour les accompagner", a expliqué Tène Gaye, inspecteur général spécial du travail, à Dakar.

Il explique que l'idée de cet atelier a germé avec l'arrivée de la pandémie de COVID-19 en 2020, avec les difficultés des entreprises qui se sont traduites notamment par une perte de pouvoir d'achat par les travailleurs.

"On a connu beaucoup de tensions dans les entreprises, de conflits de travail qui font que beaucoup d'entreprises ont été déstabilisées. L'État ne pouvait pas rester les mains croisées sans rien faire, il a accompagné les parties en aide de toutes natures et aussi dans les règlements de crises, comment les prévenir, les gérer et comment les accompagner", a-t-il expliqué.

Il précise qu'il ne s'agit pas d'opposer les travailleurs à l'entreprise, mais d"'outiller les deux parties pour que le dialogue soit sain en cas de conflit".

"Il faut niveler l'information parce que lorsqu'il y a une différence de niveau entre les deux parties, c'est un dialogue de sourds", fait-il valoir.

Les journalistes et délégués présents à double titre à cette rencontre en tant que représentants du personnel et relais de l'information sont familiarisés aux vocabulaires, aux terminologies et aux procédures du dialogue social et à la négociation collective.

Ils seront formés aux "mécanismes de gestion des conflits collectifs de travailleurs et au droit de grève dans le privé", en partant de six modules relatifs aux "droits et obligations des parties au contrat de travail", mais aussi à la "Convention collective du secteur de la presse".