Algérie: Soutien au plan marocain d''autonomie' du Sahara Occidental - Le FFS dénonce fermement la position irresponsable et indigne de la France

Alger — Le Front des forces socialistes (FFS) a dénoncé mardi avec la plus grande fermeté la position irresponsable et indigne de la France officielle après son choix d'appuyer officiellement le plan marocain d'"autonomie" du Sahara occidental, soulignant que la décision de l'Algérie de rappeler avec effet immédiat son ambassadeur à Paris, émane de son intransigeance depuis l'indépendance, quant au droit fondamental et inaliénable des peuples à l'autodétermination.

Dans un communiqué signé par son Premier secrétaire national, le FFS a dénoncé, "avec la plus grande fermeté la position irresponsable et indigne de la France officielle qui traduit une logique néocolonialiste consistant à faire du makhzen un cheval de Troie pour faire triompher ses plans impérialistes en Afrique".

La décision de l'Algérie de rappeler avec effet immédiat son ambassadeur à Paris, "a été très prévisible après le choix de la France d'appuyer officiellement le plan marocain d'+autonomie+ du Sahara occidental comme +la seule base+ de règlement du conflit, et ce vu sa longue tradition diplomatique et son intransigeance, depuis l'indépendance, quant au droit fondamental et inaliénable des peuples à l'autodétermination", a-t-il ajouté.

"Par sa connivence avec le régime marocain sur le dossier sahraoui, non seulement la France bafoue le droit international et les résolutions des Nations unies, mais elle se fait la complice de toutes les souffrances du peuple sahraoui à qui elle dénie le droit de disposer de lui-même", a-t-il soutenu.