Algérie: Sonatrach - Incident au complexe GL1Z d'Arzew, aucun impact sur les capacités de production

Alger — Un incident, rapidement maîtrisé, s'est produit dans la nuit du dimanche à lundi au niveau d'une chaudière du complexe de liquéfaction de gaz (GL1Z) d'Arzew, indique Sonatrach dans un communiqué, précisant que l'incident n'a eu aucun impact sur les capacités de production du complexe.

Cet incident survenu à 01h25 au niveau de l'une des six chaudières du complexe GL1Z d'Arzew "a endommagé cette chaudière et a causé des brûlures aux membres supérieurs d'un agent du complexe, évacué vers l'hôpital d'Oran et dont l'état est jugé stable", note-t-on de même source.

L'incident s'est produit "lors du démarrage après déclenchement causé par une coupure d'énergie électrique", ajoute Sonatrach qui affirme que "grâce à l'intervention des équipes de maintenance et d'inspection, la maîtrise de l'incident a été rapide et la reprise du fonctionnement du complexe a été entamée à partir de lundi 13h00 et ce, par l'utilisation des cinq autres chaudières disponibles".