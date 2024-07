Le Mouvement Démocratique Libéral exprime sa profonde préoccupation et condamne fermement les arrestations arbitraires d'hommes politiques et d'activistes en Guinée. Ces actes de répression sont non seulement une violation flagrante des droits humains, mais aussi, une menace grave pour la démocratie et l'Etat de droit dans notre pays.

En outre, des informations crédibles indiquent également que certains leaders politiques encore sur le terrain, à l'instar du Président du MoDeL, Monsieur Aliou Bah, serait actuellement dans le viseur de certains membres des autorités guinéennes, qui chercheraient à le faire taire une fois pour toute. Ces menaces sont inacceptables et constituent une tentative scandaleuse de museler un leader politique qui a toujours oeuvré pour la démocratie, les droits humains, et la justice sociale en Guinée.

Le MoDeL, rappelle à l'opinion nationale et internationale que la liberté d'expression et de participation politique est un droit fondamental garanti par la charte de la transition guinéenne et les conventions internationales. Les arrestations arbitraires ou toutes formes d'intimidation sont des méthodes indignes d'un Etat de droit et doivent cesser immédiatement.

Il est également important de souligner que les autorités de la transition continuent de perpétrer des actes de kidnapping et d'enlèvement, pratiques entre autres qu'elles avaient elles-mêmes condamnées et utilisées comme justification pour prendre le pouvoir. Aujourd'hui, ces actes se manifestent sous une forme encore plus brutale, ce qui est inacceptable.

Le MoDeL, exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques et activistes, et réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte pour une Guinée démocratique, respectueuse des droits humains, et attachée à la justice sociale.

Nous exhortons tous les citoyens et les amis de la Guinée à se mobiliser pour défendre ces valeurs essentielles.

Conakry, le 30 juillet 2024.

Cellule de communication du MoDeL