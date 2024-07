Algérie: Sonatrach/Canadien Stream-Flo - Un protocole d'entente pour créer une société mixte

Alger — La compagnie nationale, Sonatrach, a signé mardi à Alger, un protocole d'entente et un accord de confidentialité avec la société canadienne Stream-Flo Industries Ltd, visant l'évaluation de l'opportunité de création d'une société mixte spécialisée dans la fabrication de composants pour l'industrie pétrolière et gazière, indique un communiqué de Sonatrach.

La cérémonie de signature s'est déroulée, au siège de la Sonatrach, en présence de son P-dg, Rachid Hachichi et du P-dg de la société canadienne, Mark McNeill.

Le document a, dans ce sens, rappelé que Stream-Flo Industries Ltd est "un acteur reconnu à l'échelle internationale, disposant de moyens techniques et technologiques conséquents, ainsi que de l'expertise dans la fabrication, la maintenance et la commercialisation des composants de têtes de puits et têtes de production, de leurs accessoires et de la prestation de services liés".

La signature de ce protocole d'entente, affirme le communiqué, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Sonatrach visant à renforcer sa maîtrise des processus inhérents à son plan de développement, notamment à travers la conclusion de partenariats à forte valeur ajoutée ayant pour objectif la fabrication à l'échelle locale d'équipements pétroliers de haute technologie et la fourniture des services qui leur sont liés, ainsi que la formation spécialisée, le transfert de connaissance, de savoir-faire et le transfert technologique.