Algérie: Les oulémas algériens ont développé un modèle pionnier de fatwa éclairée

Alger — Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, a affirmé depuis le Caire que les oulémas algériens avaient développé un modèle pionnier de fatwa éclairée contribuant à la stabilité de la société, a indiqué mardi un communiqué de l'organe consultatif.

Dans une communication présentée lors des travaux de la Conférence mondiale de la fatwa, organisée au Caire par le Secrétariat général des Organismes de la fatwa dans le monde sous le thème "La fatwa et le fondement éthique dans un monde en accélération", M. Ghlamallah a précisé que "les oulémas algériens ont développé un modèle pionnier et exemplaire de fatwa éclairée qui contribue à la stabilité et au développement de la société".

"La fatwa éclairée doit permettre de trouver des solutions rationnelles aux problèmes de la société, notamment ceux des jeunes, en diffusant les hautes valeurs islamiques, notamment la tolérance, la coexistence et la justice, dans un monde en proie aux pires formes d'injustice et au deux poids deux mesures", a expliqué le président du HCI, illustrant son propos par la barbarie sioniste contre le peuple palestinien "au vu et au su de la communauté internationale".

"Les institutions de la fatwa en Algérie, à leur tête le Haut conseil islamique, ne ménagent aucun effort pour coopérer avec les institutions internationales analogues en vue de promouvoir le rôle de la fatwa éclairée dans la stabilité et le développement de la société dans le cadre de la justice et de la coexistence pacifique", a-t-il soutenu.