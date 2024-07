Congo-Brazzaville: Tennis - Lancement du tournoi M25 Brazzaville

Débuté le 29 juillet, le prestigieux tournoi ITF World Tour revient de nouveau pour la tenue du M25 Brazzaville/ Open de Brazzaville. Ce tournoi qui se déroule en deux phases, du 29 juillet au 4 août prochain, puis du 5 au 11 août, met aux prises les athlètes professionnels.

Organisé par la Fédération congolaise de tennis et l'Académie de tennis de Brazzaville, sous l'égide de la Fédération internationale de tennis, l'événement sportif de premier plan qui est à sa deuxième édition réunit des professionnels de vingt-cinq nations représentant quatre continents, à savoir l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Le tournoi promet un spectacle grandiose aux spectateurs.

Pour cette deuxième édition, l'Académie de tennis de Brazzaville a mis un point d'honneur à fournir des équipements de qualité, à promouvoir les athlètes locaux et internationaux, et à créer un environnement propice au succès de ce tournoi. La mission est claire : faire de Brazzaville la capitale africaine du tennis, en offrant une plateforme où se mêlent excellence sportive et diversité culturelle.

Selon les organisateurs, ces deux tournois sont dédiés aux joueurs seniors en quête de points ATP pour monter dans le classement mondial. La particularité du M25 Brazzaville est qu'il offre une dotation totale de 25 000 dollars avec, notamment, 3 600 dollars pour le vainqueur et 2 120 dollars pour le finaliste. La République du Congo est représentée par quatre athlètes.

Incorporés dans le classement ATP, les tournois de Brazzaville offrent une occasion unique aux jeunes joueurs professionnels de gagner de précieux points et de belles sommes pour soutenir leur progression vers l'élite du tennis mondial. « Chaque édition ITF World tennis Tour est une opportunité d'élever le niveau de l'Académie de tennis de Brazzaville. Des compétitions internationales, des joueurs ambitieux et un haut niveau de jeu positionnent notre club comme un centre d'excellence en Afrique. Ce positionnement est indispensable non seulement pour organiser des tournois encore plus prestigieux, mais aussi pour offrir un spectacle sportif de premier ordre, suscitant ainsi un engouement national incroyable pour le tennis », a déclaré le directeur du tournoi, Hugues Henry Ngouélondélé.

Notons que cette compétition se tient au pôle tennis de Brazzaville situé à côté du stade Alphonse-Massamba-Débat. L'entrée est gratuite.