Congo-Brazzaville: Soirée CVG - Une programmation inaugurale riche et variée

La soirée inaugurale du concept « Cible et victime de la grâce » (CVG) s'est tenue le 28 juillet à la préfecture de Brazzaville. Au menu de l'humour, du slam, du chant et des témoignages.

La soirée CVG est une initiative du chanteur-interprète, humoriste et maître de cérémonie, Francis Nature. Le tout premier rendez-vous s'est ouvert dans une atmosphère d'adoration et d'action de grâce à Dieu en vue de manifester effectivement le concept du rendez-vous. « Chacun de nous, dans sa vie, a déjà fait face à des situations qui paraissent très difficiles à résoudre. Des situations à première vue où on se dit, c'est fini et je ne peux plus rien. Et finalement, il y a cette voix qui nous redonne de l'espoir ; Dieu qui vient et qui nous fait grâce, qui nous fait miséricorde. Et donc moi, je fais partie de ces personnes parties de rien pour devenir quelqu'un, artiste, aujourd'hui dans la société. D'où, "Cible et victime de la grâce" », a expliqué Francis Nature.

Plusieurs activités étaient au programme de cette soirée qui compte se tenir chaque trimestre. Le cocktail slam a été servi grâce au talent de jeunes artistes Aristote et Valdy. Leurs textes remplis d'émotion et d'enseignement ont édifié l'assistance sur le bénéfice d'une vie chrétienne sincère qui ne consiste non pas en une religion mais en une relation de proximité avec Dieu et d'obéissance à sa parole.

Par ailleurs, quelques humoristes ont défilé sur scène en vue de déployer leur savoir-faire. Au lieu de s'apitoyer sur son handicap de bégaiement, Pap's en a fait un talent qui ne laisse pas le public indifférent. Durant une quinzaine de minutes, il a ironisé sur les défis auxquels sont confrontés les begs. Après lui, Me Tchoutchoutchou a partagé ses prophéties, à la fois rocambolesques et hilarantes. Pour sa part, Franche Béni a présenté un sketch portant sur la mentalité des hommes depuis l'avènement de la technologie. Même l'église n'y déroge pas et ce, avec un brin d'humour. L'artiste Bruno Alves était également de la partie avec une prestation ironisant sur la condition des étudiants au campus.

Motivation et story time

Au cours de cette soirée destinée à plébisciter les bontés du créateur dans la vie des hommes, les organisateurs ont projeté deux séquences vidéos hilarantes pour instruire le public à lire constamment les écritures et à les appliquer. Car il ne suffit pas juste de se rendre fréquemment à l'église sans refléter celui qu'on considère comme "maître".

Tel que pensée par l'artiste Francis Nature, la soirée CVG se veut aussi un temps de partage d'histoires inspirantes. Et c'est Doriane Mapengo, artiste gospel et co-leader du groupe Breil, qui a ouvert le bal le 28 juillet. Elle a conté son scepticisme face à l'idée du mariage. En effet, toute jeune, elle aspirait devenir avocate. Ni la musique ni le mariage ne faisaient partie de ses ambitions jusqu'à ce que sa perception soit changée durant sa période académique, au Maroc. Aujourd'hui, elle ne regrette pas cette grâce de Dieu pour sa vie dont elle bénéficie depuis près de 14 ans, avec au compteur un époux bienveillant, trois enfants et une passion pour la musique qui brûle en elle comme au tout début.

Notons que la soirée CVG a été couplée à la remise de certificats aux apprenants formés en art oratoire et prise de parole en public par Francis Nature. Ils étaient au total neuf apprenants à avoir pu suivre cette formation en présentiel et en ligne.