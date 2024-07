Maroc: Les JPO de la DGSN perpétuent une initiative citoyenne par excellence (Revue de Police)

Rabat — Le 51ème numéro de la "Revue de Police", publiée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale, consacre un spécial aux Journées portes ouvertes (JPO) de la DGSN, qui perpétuent ainsi une initiative citoyenne par excellence.

Sous le titre "Les JPO, jamais la sécurité n'a été aussi proche du citoyen, dans une symbiose singulière et un modèle unique en son genre", l'éditorialiste de ce numéro revient sur la cérémonie de commémoration du 68ème anniversaire de la création de la Sûreté Nationale, qui a coïncidé avec l'organisation des JPO de la DGSN, du 17 au 21 mai à Agadir, mettant en lumière l'évolution des modes d'action et de la logistique de la DGSN, ainsi que les projets phares de modernisation mis en place pour l'amélioration continue de la qualité de ses prestations, au service de la Nation.

Cet événement revêt d'année en année une dimension stratégique, car il reflète une transformation profonde du modèle traditionnel de travail de l'institution sécuritaire, note-t-on, ajoutant que cette transformation tend vers un modèle innovant qui privilégie les principes de proximité, de communication et d'adaptation continue de l'action policière aux besoins et attentes de la population.

Ces JPO, organisées chaque année dans une ville du Royaume, créent une occasion unique pour découvrir les métiers et les spécialités pointues de la police, mais représentent davantage un espace d'échange et d'interactivité avec la population, pour mieux s'enquérir des préoccupations des citoyennes et des citoyens en matière de sécurité, sonder leurs besoins et recueillir leurs éventuelles propositions, selon la même source.

%

Et de relever que cette initiative dépasse largement le seul objectif de communication ou celui d'un simple lieu de rencontre pour présenter des missions et des équipements, mais bien plus, car elle incarne une vision plus stratégique et traduit un changement dans le modèle d'action de l'institution sécuritaire, celui de la mise en place d'une politique publique adaptative de sécurité plus ciblée et orientée vers les besoins et les attentes réels des Marocains.

Dans ce numéro, la revue de la police note que, pendant cinq jours, les fonctionnaires de police ayant participé à cette 5ème édition ont interagi de manière inlassable, avec un sens élevé de fierté et d'honneur, avec les visiteurs qui ont afflué en masse vers l'espace dédié aux JPO (2.120.000 individus), avides de découvrir de plus près leurs missions et activités, répondant avec grand plaisir et professionnalisme à toutes leurs questions et ont recueilli leurs propos avec sérieux et rigueur.

Le nombre important d'organes de presse et d'associations de la société civile ayant visité l'espace d'exposition et assisté aux différentes activités, ainsi que le nombre élevé des préoccupations et attentes exprimées par les citoyens, constituent désormais le socle fondateur des politiques publiques en matière de sécurité, lit-on également dans l'éditorial de ce numéro.

Ce spécial comporte plusieurs articles, en arabe et en français, illustrés de photos, consacrés à la 5ème édition des JPO de la Sûreté nationale, allant de la participation des établissements de l'enseignement traditionnel, au site soigneusement aménagé pour accueillir les visiteurs, ainsi que la mise en avant, lors de cette édition, du patrimoine culturel et architectural de la région d'Agadir.

Le spécial revient également sur la police scientifique, qui a été à l'honneur lors de cette édition, l'organisation de blocs thématiques illustrant la diversité et la pluralité des disciplines sécuritaires, les nouvelles technologies, l'action médico-sociale et les conférences scientifiques organisées en marge de l'événement.

La revue évoque également la dimension partenariat ayant marqué les JPO de la DGSN, où le Directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire a multiplié les séances de travail, qui se sont soldés par la conclusion d'accords de partenariat à l'échelle national et international, ouvrant la voie à de nouvelles collaborations.

Dans sa rubrique "Décryptage", la revue revient sur la plateforme "E-blagh", nouvelle plateforme de signalement des contenus illicites sur Internet, présentée en avant-première lors des JPO de la DGSN et lancée le 6 juin dernier. La mise en place de cette plateforme illustre indéniablement les efforts déployés par la DGSN en matière de lutte contre la cybercriminalité et traduit son engagement indéfectible pour protéger les personnes et les biens dans le monde virtuel, souligne-t-on.