Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Juillet 2024

Mali : Inondations à Bla, au centre du pays - Plus de 6900 personnes sinistrées

Plus de 404 ménages soit 6900 personnes ont été sinistrés à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues, entre les 22 au 25 juillet courant, à Bla dans la région de San, au centre du pays, a annoncé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha Mali), lundi, dans un rapport produit en collaboration avec les partenaires humanitaires. La même source précise que ce rapport couvre la période du 22 au 27 juillet 2024. «Les 22 et 25 juillet 2024, des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville de Bla et les 17 communes du cercle avec une hauteur de précipitations combinée de plus de 100mm » a indiqué l'organisation dans son rapport. Et d'ajouter : « Sur plus de 6900 sinistrés enregistrés 63% sont des femmes et des enfants de moins de 5 ans » ajoutant que « les eaux ont aussi causé des dégâts matériels importants ».Plus de 400 ménages sinistrés par ces intempéries ont besoin d'urgence de vivres d'eau, de produits d'hygiène et d'assainissement poursuit la même source, avant de préciser que plusieurs partenaires humanitaires se sont positionnés pour apporter une réponse « D'autres y ont déjà fourni une assistance « Les gens ont quitté leurs domiciles sans rien et ont trouvé refuge dans les écoles publiques de la localité et appellent les organisations humanitaires à les secourir » a indiqué la même source. (Source : abamako.com)

Sénégal : Migrations clandestines - Deux pirogues transportant 402 migrants clandestins interceptées à Saint-Louis

La Marine nationale a intercepté deux embarcations transportant un total de 402 migrants à Saint-Louis et à son large. La Marine nationale sénégalaise a annoncé avoir procédé, hier lundi 29 juillet 2024, à l’arraisonnement de deux pirogues transportant respectivement 189 et 213 personnes. « Le 29 juillet 2024, la Base navale nord a interpellé, au niveau de la Langue de Barbarie, 189 candidats à l’émigration irrégulière, majoritairement de nationalité sénégalaise et gambienne » lit-on. Les 189 candidats à l'émigration arrêtés sont répartis comme suite selon le pays d’origine dont Gambie 77 et Sénégal (108). (Source : adakar.com)

Niger : Modernisation du secteur agricole et de l'élevage - La Banque mondiale apporte 600 milliards de Fcfa

Le Premier ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine a présidé, dans l’après-midi du lundi 29 juillet 2024 au centre des conférences Mahatma Gandhi de Niamey, la cérémonie de lancement officiel du programme de modernisation du secteur de l’agriculture et de l’élevage financé à hauteur d’un milliard de dollars, soit plus de 600 milliards de F cfa. Rapporte l’Anp. Qui ajoute que ce programme, vise à assurer la sécurité alimentaire, nutritionnelle, la résilience aux risques climatiques, l’augmentation de la productivité et d’autres. Après la signature de l’accord de financement par les deux parties, le Premier Ministre a, après avoir rappelé la place qu’occupe le secteur agricole et pastoral pour le chef de l’Etat, le général de brigade Abdourahmane Tiani, souligné que ce projet, le tout premier du genre au bénéfice de la population nigérienne, « est un défi qui doit se réaliser très rapidement », tout « en prenant l’engagement de satisfaire la Banque ainsi que tous les partenaires qui soutiennent le Niger ». (Source : Anp)

Rca : Obo - Augmentation des productions maraîchères après le soutien de la Minusca

Près de 250 personnes, dont au moins 130 femmes, réparties au sein de 15 groupements, ont bénéficié d’un appui de la Minusca pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus (AGR) au cours de la période 2023-2024. Selon l’évaluation faite par les bénéficiaires, ces activités ont permis des améliorations dans leur quotidien ainsi que dans la communauté. Sur le marché local, les produits maraîchers ne manquent plus et les prix sont accessibles en fonction des moyens de chacun et de la saison. C’est au moins l’un des impacts visibles de ces activités génératrices de revenus réalisées par les femmes et les jeunes d'Obo, avec l’appui de la section des affaires civiles de la Minusca. (Source : abangui.com)

Côte d'Ivoire : Tentative d'extorsion de fonds sur un usager - Des agents indélicats de la police nationale mis en cause interpellés

Des hommes vêtus dans l'un des uniformes de la Police nationale de Côte d'Ivoire se sont adonnés à des actes d'extorsions de fonds sur un usager à moto dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Au regard de cette vidéo présentant des agents des Forces de l'ordre s'adonnant visiblement à une scène d'atteinte aux biens sur un usager, le Commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire d'Abidjan a indiqué, dans un communiqué consulté par Abidjan.net ce mardi 30 juillet 2024, qu'il n'entend « pas tolérer de tels écarts de comportements ».Selon ce communiqué, le Parquet Militaire a instamment instruit l'Inspection Générale des Services de Sécurité à l'effet de diligenter une enquête et lui déférer ces agents indélicats. « C'est le lieu de rappeler que le Commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire d'Abidjan et ses services restent à la disposition des citoyens pour toute dénonciation et plainte contre les éléments véreux des Forces de Défense et de Sécurité. », conclut la note d'information. (Source : abidjan.net)

Togo : Amélioration de l’accès à l’eau potable – Le pays a atteint un taux de 69 % en 2023

Le Togo a enregistré des avancées significatives dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable, grâce à diverses initiatives soutenues par le chef de l'État. En 2023, le taux d'accès à l'eau potable a atteint 69 %, marquant une nette augmentation par rapport aux 60 % enregistrés en 2020.Parmi les réalisations notables figurent la construction de cinq stations de traitement des boues de vidange, ainsi que la réalisation de 2 000 ouvrages d'eau potable dans les zones rurales et semi-urbaines. De plus, 57 815 branchements d'eau potable ont été établis en milieu urbain. Ces efforts contribuent à une amélioration significative de la desserte en eau sur l'ensemble du territoire, reflétant les engagements du gouvernement togolais en faveur de l'amélioration des infrastructures essentielles pour la santé et le bien-être de la population. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Travaux à haute intensité de main d’œuvre - La stratégie nationale présentée aux acteurs

Le ministère en charge des infrastructures a partagé avec les acteurs du système national, la Stratégie Nationale des Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre (SN-THIMO), le mardi 30 juillet 2024 à Ouagadougou. Dans l’optique d’améliorer l’accès des populations aux infrastructures de qualité, le ministère en charge des infrastructures et du désenclavement a rencontré les acteurs du système national. Il s’agissait de présenter la Stratégie nationale des travaux à haute intensité de main d’œuvre (SN-THIMO). Selon le secrétaire permanant des travaux routiers à haute intensité des mains d’œuvre, Moumouni Ilboudo, la stratégie est un outil de référence pour tous les acteurs du domaine. Le gouvernement fait savoir que le plan d’action a été évalué à plus de 36 milliards de francs CFA. « Ces ressources doivent être mobilisées auprès des différents bailleurs pour la mise en œuvre. C’est avec l’accompagnement de la Banque mondiale, la Coopération suisse et de HELVETAS que la stratégie a été élaborée. (Source : burkina24)

Gabon : Centrale à gaz de Mayumba - Livraison des 8,5 premiers mégawatts annoncée pour juillet 2025

Les travaux de construction de la première phase de la centrale thermique à gaz IPP Mayumba, d’une capacité de 8,5 mégawatts, devraient être achevés en juillet 2025, a annoncé Gabon Power Company (Gpc) dans un communiqué rendu public le 29 juillet. La Gpc est la filiale du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (Fgis), dédiée au financement de projets en infrastructures de production d’électricité et d’eau potable. Ces premiers mégawatts seront ensuite injectés dans le réseau interconnecté de la Nyanga et de la Ngounié, ce qui contribuera « à réduire la demande en électricité des populations et des industries installées dans le sud du pays », indique la Gpc. Ils ont démarré le 13 juillet dernier avec les travaux d'aménagement des voiries et des réseaux divers (Vrd), ainsi que des infrastructures connexes de la centrale. L'exécution de ces travaux a été confiée à la société adjudicataire du marché, Nuez et Fils, une entreprise gabonaise. Selon les estimations, le développement de la centrale thermique à gaz de Mayumba nécessitera un investissement global de 75 milliards de Fcfa. (Source : alibreville.com)