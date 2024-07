Alger — Le parti du Front de libération nationale (FLN), a affirmé, mardi, dans un communiqué, son soutien absolu à la décision souveraine prise par les hautes autorités du pays, de rappeler l'ambassadeur d'Algérie à Paris, suite à la reconnaissance par la France, du plan d'autonomie marocain comme seule base de règlement du conflit au Sahara occidental dans le cadre de la prétendue souveraineté du Maroc.

Le parti du FLN a considéré que cette décision "se veut une réponse directe et appropriée à la démarche dangereuse, irresponsable et irréfléchie, du Gouvernement français, en reconnaissant le plan dit +autonomie du Sahara occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine'".

"Par cette décision motivée par des calculs politiques douteux et soutenant l'Etat d'occupation marocain, la France réaffirme encore une fois, qu'elle est otage de son complexe colonial en tentant d'ignorer les vérités historiques et les droits des peuples à la liberté", a-t-il ajouté.

Le parti a affirmé que le conflit au Sahara Occidental était "une question de décolonisation qui ne peut être résolue que dans le cadre de ce que décidera le peuple sahraoui non déplaise aux puissances coloniales, anciennes et nouvelles, qui s'allient aujourd'hui pour opprimer les peuples".

La dernière décision française "ne contribue nullement à la réunion des conditions à même de régler pacifiquement la cause sahraouie, d'autant qu'elle n'aide pas dans la recherche d'une solution pacifique à la question sahraouie".

%

Cette position reflète "une contradiction flagrante de cet Etat qui prétend défendre les droits de l'Homme et la démocratie, alors qu'il n'hésite pas à violer toutes les chartes et les us internationaux, en violation claire de la légalité internationale, avec un déni flagrant du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination", ajoute la même source.

Après avoir réaffirmé son "soutien absolu aux décisions souveraines du Gouvernement algérien et son adhésion à toutes les décisions qui seront prises pour défendre ses positions immuables vis-à-vis des causes de libération à travers le monde et préserver la souveraineté de sa décision politique", le parti du FLN a réitéré son "soutien au droit du peuple sahraoui combattant à l'autodétermination et à l'indépendance".