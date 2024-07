Afrique: Le Président de Madagascar visite l'Angola

Luanda — Le Président de Madagascar, Andry Nirina Rajoelina, effectuera à partir de mercredi une visite officielle de trois jours en Angola, en vue de renforcer la coopération entre les deux pays.

En juin dernier, les deux Etats ont annoncé, à Antananarivo, après avoir échangé des notes pour l'établissement de relations diplomatiques, la signature prochaine de « l'accord-cadre général de coopération ». La déclaration commune ajoute que les parties parapheront également un "mémorandum d'accord sur les consultations politiques" et l'accord sur "la suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de service".

Elle précise que des visites officielles de haut niveau et l'accréditation d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires seront effectuées. Les deux gouvernements souhaitent coopérer dans plusieurs domaines, en mettant l'accent sur les ressources minérales, l'agriculture, la pêche, le tourisme et l'éducation.

En décembre 2023, lors de la cérémonie d'investiture du chef de l'État malgache, réélu pour un troisième mandat, João Lourenço et Andry Rajoelina ont évoqué la nécessité d'accroître les relations de coopération entre les deux pays.

Madagascar est un grand pays insulaire, situé près de la côte sud-est du continent africain, comme l'Angola, et membre de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Le pays, dont la population est estimée à plus de 28 millions d'habitants, n'a pas de frontières terrestres et ses voisins les plus proches sont les Seychelles, le Mozambique, les Comores et plusieurs possessions françaises de la région.

Madagascar compte des milliers d'espèces d'animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, comme les lémuriens, ainsi que des forêts tropicales, des plages et des récifs. Près de la capitale animée, Antananarivo, se trouve Ambohimanga, un complexe à flanc de colline composé de palais et de tombeaux royaux, ainsi que « l'avenue des baobabs », un chemin de terre bordé d'énormes arbres centenaires.