Angola: Des touristes ravis de l'hospitalité du pays

Huambo (Angola) — Les touristes de diverses nationalités à bord du train "Luxo Rovos Rail" ont été, lundi, enchantés par l'hospitalité manifestée par les habitants et par les structures architecturales des villes angolaises de Moxico, Bié et Huambo.

Cette impression a été exprimée par les touristes de nationalités américaine, suisse, allemande, brésilienne, britannique, australienne, brésilienne et sud-africaine, qui suivent un itinéraire touristique dans la zone du Corridor de Lobito, avec une composition de 67 stations et un parcours de mille 344 kilomètres, réhabilité et hautement sûr pour voyager.

Dans la locomotive de 22 wagons, se trouvent environ 41 touristes de différentes nationalités et un groupe de 31 assistants, parmi lesquels des interprètes, des chauffeurs et des ouvriers du train de luxe, dont le voyage se termine dans la province de Benguela.

Après leur arrivée dans la ville de Huambo, les touristes ont visité le centre de la ville de Huambo, en particulier le buste du premier président angolais, António Agostinho Neto, et l'atelier général de l'entreprise Chemins de Fers de Benguela(CFB), où ils ont pris contact avec des locomotives historiques et anciennes, qui ne sont plus utilisées.

Les touristes ont été accueillis avec des chants et des danses traditionnels « Olundongo » par un groupe de carnaval, qui ont montré les charmes des valeurs anthropologiques du peuple Ovimbundu, ainsi que le mode de vie de la population locale.

Interviewé par l'ANGOP, le Brésilien Anderson Freitas a indiqué qu'il s'est senti plus en sécurité en arrivant sur le territoire angolais et qu'il a été enchanté par l'hospitalité des gens, qui ont montré de la joie et un bon accueil, par rapport aux autres peuples africains, lors d'un voyage qu'il a effectué depuis la République de Tanzanie.

À son tour, l'historien sud-africain et ancien ambassadeur du Portugal, Nicholas Schofield, a caractérisé les Angolais comme un peuple amical et doté d'une bonne hospitalité, en plus de la sécurité du corridor de Lobito qui permet la libre circulation des personnes et des biens, dans un effort promu par le gouvernement.

Louis Dupertuis, de nationalité suisse, était satisfait et enchanté par le style de vie de la population et la beauté naturelle vue lors de ses voyages dans les provinces de Moxico, Bié et Huambo, ainsi que les zones urbaines de ces villes angolaises.

L'Américaine Julie Rossow, originaire de la ville de Californie, s'est enthousiasmée par une expérience positive, après avoir observé la culture du peuple angolais et son style de vie, qui se mêle à une couleur sans précédent exprimée dans les vêtements et à une beauté féminine aux apparences fantastiques.

A l'occasion, elle a demandé aux entités angolaises d'améliorer les parcs nationaux, de promouvoir le tourisme et l'application de principes écologiques, qui visent à promouvoir la préservation de l'environnement.

Pour sa part, le directeur du Bureau de Culture, Tourisme, Jeunesse et Sports de la province de Huambo, Jeremias Piedade Chissanga, a souligné que le tourisme angolais est en train de se transformer en un produit plausible et pourrait bientôt être valorisé pour la durabilité de l'économie locale.

Il a dit que le pays a des raisons d'attirer les touristes, c'est pourquoi il a annoncé une augmentation de la fréquence des trains à cet effet, pour promouvoir le développement durable à travers ce secteur, qui commence à attirer une plus grande attention de la part des étrangers de diverses nationalités.

Il a expliqué que les touristes sont venus dans le but de découvrir la gastronomie angolaise, la culture, le mode de vie de la population et certains points d'importance historique des hauts plateaux centraux du pays. La ville de Huambo accueille plusieurs touristes de différentes nationalités depuis 2018, après la réhabilitation effective de la ligne ferroviaire.