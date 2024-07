Ile Maurice: Judo - Rémi Feuillet prêt à donner le meilleur de lui-même

C'est le Jour J pour Rémi Feuillet. Il concourra chez les -90 kg avec l'objectif de réaliser le meilleur parcours possible. C'est face Kristopher Klen Kaljulaid que Rémi Feuillet débutera son tournoi. Agé de 29 ans, l'Estonien occupe la 25e place mondiale avec 2 472 points. Rang supérieur à celui de notre compatriote qui se situe, lui, à la 49e place avec 1 294 points.

Kaljulaid a fait, depuis le début de l'année, plus de tournois que Rémi Feuillet. Il en a enchaîné neuf au total, contre seulement cinq pour Feuillet. De plus, contrairement au Mauricien qui, à côté des Championnats du monde à Abu Dhabi, n'a fait que les Open continentaux, Kaljulaid a, lui, fait les Championnats du monde et exclusivement les Grand Slam et les Grand Prix. Sans toutefois obtenir des résultats bien probants.

A l'exception du Grand Prix de Portugal à la fin de janvier dernier où il prit la médaille d'argent (à la suite d'une défaite en finale contre le Turque Mihael Zgank), et du Grand Slam d'Antalya où il a passé deux tours, il a, dans le cas des sept autres, toujours été éliminé soit au premier soit au 2e tour.

Rémi Feuillet, qui en est à sa 2e participation aux JO après ceux de Tokyo, a eu un nombre d'engagements plus restreint. Ce, en raison d'une blessure à l'épaule qui l'a mis hors circuit pendant un peu plus de cinq mois (de la mi-novembre à la 3e semaine d'avril). Il a repris la compétition à l'occasion des Championnats d'Afrique. Retour très satisfaisant puisqu'il prit la médaille d'argent. Il fit, par la suite, les Championnats du monde où il fut éliminé dès le 1eᣴ tour.

Après ceux-ci, il s'engagea dans trois Open (Marrakech, Abidjan et Lima), obtenant à chacun d'eux la médaille d'argent. Ce sont ces dernières performances ainsi que sa médaille d'argent aux Championnats d'Afrique qui lui ont, d'ailleurs, permis de doubler Priscilla Morand et de valider son ticket pour Paris via le quota continental.

L'écart au classement mondial entre Rémi Feuillet et Kristopher Klen Kaljulaid est, certes, assez conséquent (24e places), mais le Mauricien est en confiance et connaissant sa détermination, une victoire reste possible. S'il le fait, ce sera déjà une belle satisfaction, sachant le niveau qui prévaut aux JO. Mais aussi, il se sera amélioré par rapport à Tokyo où il était sorti au 1eᣴ tour.

Après, les choses deviendraient éventuellement plus compliquées. Beaucoup plus compliquées car s'il passe face à l'Estonien, Feuillet devra alors affronter pour son 2e combat, le Japonais Sanshiro Murao, 3e mondial (5 210 points) et un des prétendants au sacre. «Rémi est bien. Physiquement et mentalement. Le niveau est très élevé. Mais il va donner son maximum pour ne pas avoir de regrets», nous a dit le directeur technique national, Gabriel Sapta, qui va coacher Rémi Feuillet durant son tournoi.