Ile Maurice: Élections - L'impression des bulletins de vote décortiquée

Pendant plus d'une demi-heure, Pravind Jugnauth a répondu à deux questions lors de la tranche réservée aux questions adressées au Premier ministre. Lors de la deuxième question, posée par Fabrice David, il y a eu quelques brouhahas éphémères dans l'Hémicycle.

La question du député du PTr concernait l'impression des bulletins utilisés le jour du scrutin. Le Premier ministre s'est appuyé sur les lois et régulations pour expliquer les délais entre le «Nomination Day» et le jour d'impression des bulletins. La liste des candidats est finalisée trois jours après le dépôt des candidatures, soit après l'échéance pour le retrait des candidatures, et doit être prête dix jours avant le scrutin. Il a aussi fait savoir qu'il y a les bulletins normaux, et les tendered ones, utilisés dans le cas où une personne se présente, mais que son nom a déjà été utilisé pour voter.

Quant à l'impression, elle se fait exclusivement à l'imprimerie du gouvernement. Par la suite, ces bulletins sont gardés sous surveillance policière et envoyés dans les salles de vote, selon le nombre d'électeurs. Tout cela est documenté et disponible auprès du Senior Presiding Officer de chaque centre pour être consulté. D'ailleurs, une lettre est remise à chaque candidat lui précisant cela.

Fabrice David a ensuite demandé au Premier ministre pourquoi, en 2019, il y avait 40 481 bulletins supplémentaires imprimés et distribués dans les centres. Selon lui, certains centres avaient moins de 1 % de bulletins en plus, alors que d'autres en avaient 8 %. Pravind Jugnauth a profité de l'occasion pour rappeler que les pétitions électorales ont été retirées ou sont tombées en cour. «Ce ne sont que des prétextes pour dire que les élections sont truquées, rien n'a pu être prouvé en cour.» Fabrice David a posé la même question à nouveau et le Premier ministre a ajouté qu'il arrive qu'un électeur demande un autre bulletin au cas où il fasse des erreurs sur le premier, mais il a maintenu qu'il n'y a pas de maldonne.

Avant Fabrice David, Nando Bodha, leader du Rassemblement Mauricien, s'est intéressé aux uniformes de la police. Il a voulu savoir quand les policiers auront leur nouveau set d'uniforme. Après avoir détaillé le nombre de chemises, pantalons, vestes et autres accessoires auxquels chaque policier a droit, le Premier ministre a expliqué que chaque année, un comité examine les équipements nécessaires aux policiers et un appel d'offres est ensuite lancé. L'année dernière, le montant dépensé pour 40 000 chemises à manches courtes était de Rs 16 114 000 et pour les 32 500 à manches longues, Rs 11 012 000 ont été déboursées.