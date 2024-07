Cote d'Ivoire: Découverte de deux cas de Variole du Singe ou Monkeypox- Le gouvernement active le Centre des opérations d'urgence de santé publique

« Deux cas confirmés non mortels de Variole du Singe ou Monkeypox ont été enregistrés en juillet 2024 respectivement dans les districts de Tabou et de Koumassi à Abidjan. », annonce une note officielle consultée par Abidjan.net le mardi 30 juillet 2024. Selon le ministère en charge de la Santé, le premier cas est un patient de 46 ans, ouvrier agricole résidant à Iboké à Tabou. Il a été consulté dans le centre de santé d'Iboké V2 le 1er juillet 2024 pour « une fièvre, des céphalées et des éruptions cutanées »

Le second cas, ajoute la note officielle, âgé de 20 ans élève, domicilié à Koumassi Campement à Abidjan a présenté le 14 juillet des éruptions cutanées et de la muqueuse. Le diagnostic de Variole du Singe a été établi après l'analyse des échantillons biologiques effectuée par les instituts Pasteur d'Abidjan et de Dakar.

Conformément au Règlement Sanitaire International, la notification a été faite à l'Organisation Mondiale de la Santé. La variole du singe ou infection à virus monkeypox est une maladie infectieuse virale. Elle est transmise par contact avec le sang ou les fluides corporels de personnes ou d'animaux infectés.

À en croire la note officielle, la détection des cas confirmés de Variole du Singe en Côte d'Ivoire requiert la mise en place de mesures rigoureuses de santé publique afin d'éviter la propagation de la maladie. C'est pourquoi, le gouvernement a pris plusieurs mesures notamment l'activation du Centre des Opérations d'Urgence de Santé Publique (COUSP); le Renforcement de la surveillance épidémiologique dans tous les établissements sanitaires pour la détection précoce des cas suspects ; l'information et la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention de la maladie ; la prise en charge gratuite des malades ; le renforcement des mesures de prévention et de contrôle de l'infection dans les établissements sanitaires ; l'élaboration d'un plan multisectoriel de lutte contre la Variole du Singe.

Par ailleurs, le gouvernement recommande aux populations le respect des mesures telles que la non manipulation des animaux ; la non consommation des animaux sauvages trouvés morts ou malades ; la consommation de la viande bien cuite. Les autorités ivoiriennes recommandent aux populations de se faire consulter dans un centre de santé en cas d'apparition de fièvre et d'éruptions cutanées ; d'éviter tout contact physique rapproché avec les personnes infectées par la Variole du Singe, d'éviter de toucher les fluides biologiques et corporels des malades. Depuis la pandémie à Ebola Virus, le gouvernement ivoirien a mis en place, le COUSP qui est rapidement activé en cas de besoin.