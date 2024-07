Madagascar: Volleyball - Coupe de Madagascar U18 - Asi et Mami en roue libre

Seize équipes, dont six masculines et dix féminines, participent à la Coupe de Madagascar U18 de volleyball à Toamasina. Ce sommet national des jeunes se déroule, du 28 juillet au 4 aout, au gymnase du Centre régional de la jeunesse et des sports à Toamasina.

À l'issue de la deuxième journée, le club d'Analamanga, l'Akany Sambatra d'Itaosy (ASI), et le club local Mami ont arraché deux victoires en deux matchs. Chez les garçons, ASI a battu ASSM d'Analamanga par 3 sets à 0 après sa victoire de 3 à 0 contre un autre club d'Analamanga, Bi'As, durant la première journée.

Le club d'Atsinanana a réalisé le même succès. L'équipe tamatavienne a disposé de l'EVBI d'Ihosy, par 3 à 0, en deuxième journée et a défait ASSM par 3 à 0, durant la première journée. Du côté des filles, deux clubs de la ville hôte, à savoir Stef-Auto et EVBA ont enregistré deux victoires chacun. Stef'Auto a battu d'entrée ASSM par 3 à 0, lors de la journée inaugurale et a ensuite écarté Squad X d'Analamanga par 3 à 0. EVBA a, quant à lui, dominé ECVBF2 d'Atsinanana par 3 à 1 après la victoire d'entrée de 3 à 2 contre l'EVBI d'Ihosy.

Les huit meilleurs clubs à l'issue de la phase éliminatoire se qualifieront aux quarts de finale pour les filles et les quatre mieux classés chez les garçons joueront les demi-finales. Le Final 8 des filles est programmé vendredi. Les demi-finales garçons et filles se tiendront samedi. Et les finales sont prévues dimanche, précédées par les matchs pour la troisième place.