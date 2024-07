Gambie: Le président de l'Union des Transports participe à la 10ème réunion bilatérale entre l'Administration Fiscale du pays (GRA) et l'Administration des Douanes Sénégalaises (SCA)

Dans le cadre d'un partenariat avec l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), le président de l'Union des Transports de la Gambie (GTU), Mr Omar Ceesay, faisait partie d'une délégation gambienne de haut niveau conduite par le commissaire général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Mr Yankuba Darboe, qui s'est rendue à Dakar du 24 au 26 juillet 2024.

Des représentants de divers ministères et agences de la Gambie et du Sénégal étaient présents, notamment des fonctionnaires des ministères des Finances, du Commerce, de l'Administration portuaire de la Gambie, de l'Union Générale des Transports, de la Chambre de Commerce de Dakar, du Haut-commissariat de la Gambie à Dakar et du Secrétariat Permanent sénégalo-gambien.

La réunion bilatérale a servi d'excellent interlocuteur pour examiner conjointement et convenir des modalités de partenariats et de coopération mutuellement bénéfiques entre les deux pays et, plus spécifiquement, entre les deux administrations douanières.

Les discussions ont porté sur différents domaines de l'administration douanière, en particulier la libre circulation des personnes, des biens et des services entre les deux pays.

Une étape stratégique a été franchie lorsque les deux administrations douanières ont convenu que les douanes sénégalaises accorderaient désormais des laissez-passer aux véhicules gambiens conduits par un Gambien titulaire d'une carte d'identité en cours de validité. Le laissez-passer sera délivré pour une période initiale d'un mois, renouvelable pour quinze jours supplémentaires.

La délivrance de laissez-passer était un problème récurrent pour les Gambiens se rendant au Sénégal. Précédemment, un laissez-passer était délivré aux Gambiens se rendant au Sénégal avec des véhicules gambiens, avec une validité de seulement 10 jours et renouvelable pour 15 jours supplémentaires.

Au nom des transporteurs gambiens, « nous félicitons le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Mr Yankuba Darboe, et son homologue, le Dr. Mbaye Ndiaye, Directeur général de l'Administration des Douanes Sénégalaises, pour cette grande prévoyance qui démontre leur engagement en faveur de l'intégration régionale et de la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays ».

L'Union des Transports de la Gambie (GTU) ne ménagera jamais ses efforts et restera toujours engagé à promouvoir le bien-être des transporteurs gambiens en Gambie et au-delà.