La France, à la suite de l'humiliation qu'elle a subie au Sahel, semble décidée à redorer son blason. Si fait qu'elle multiplie les gestes de sympathie envers des pays africains.

En effet, après avoir reconnu à titre posthume, six tirailleurs sénégalais "morts pour la France", l'Élysée vient de reconnaitre la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental. Toute chose qui constitue une victoire diplomatique pour le Maroc. En ce 25e anniversaire de la fête du trône au Maroc, on pourrait même dire qu'il s'agit d'un cadeau du président français, Emmanuel Macron, au roi Mohamed VI qui règne depuis 1999.

Cette reconnaissance intervient dans un contexte de rapprochement entre Paris et Rabat après des tiraillements enregistrés en 2021. C'est donc clair, Paris est décidée à raffermir ses liens avec le Maroc. C'est pourquoi elle ne cache pas son soutien au roi Mohamed VI sur la question saharaouie. « Notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007, est clair et constant », peut-on lire dans une lettre de Macron adressée au roi marocain. Toutefois, ce soutien affiché de la France à Rabat ne sera pas sans conséquences.

En reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental, Paris se met à dos Alger

En effet, le Sahara occidental, du nom de cette ancienne colonie espagnole, réclame son indépendance sous l'instigation du Front Polisario soutenu par l'Algérie. Ainsi donc, en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental, Paris se met à dos Alger qui l'avait d'ailleurs mise en garde bien avant l'acte de reconnaissance officielle.

En effet, subodorant un changement de position de la France sur la question saharaouie, le ministère algérien des Affaires étrangères avait pris les devants en exprimant « le grand regret et la désapprobation profonde » d'Alger. C'est dire si les relations entre Paris et Alger qui n'étaient déjà pas au beau fixe, risquent de prendre un sérieux coup.

A preuve, du côté d'Alger, le ton est déjà donné lorsque le gouvernement a affirmé qu'il « tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le gouvernement français assume, seul, la pleine et entière responsabilité ». Et que dire des relations algéro-marocaines, toujours jalonnées d'embûches ?

Il est certain que la décision de Paris de se rapprocher de Rabat, sera très mal appréciée, notamment par le Front Polisario qui vient aussi d'essuyer un serieux revers diplomatique. Quant à l'Union africaine (UA), elle se sentira aussi contrariée ; elle qui semblait avoir en partie épousé la cause du Front Polisario. Même si, depuis un certain temps, avec l'activisme du Maroc, les positions n'étaient plus convergentes sur le sujet.