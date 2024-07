Algérie: Réunion du Gouvernement consacrée aux secteurs minier, ferroviaire et au traitement des eaux usées

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mardi, une réunion du Gouvernement portant sur les secteurs minier et ferroviaire, ainsi que le traitement des eaux usées, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé ce jour, mardi 30 juillet 2024, une réunion du Gouvernement consacrée au suivi de la mise en oeuvre des orientations de Monsieur le Président de la République concernant les plans structurels des secteurs minier et ferroviaire, où le gouvernement a entendu une communication sur l'état d'avancement du projet minier de Gara Djebilet dans ses deux volets liés aux aspects industriels et des infrastructures de base, qui contribueraient à atteindre les objectifs fixés en termes de diversification de l'économie nationale conformément à la vision stratégique du Président de la République de faire progresser le développement économique global en valorisant les richesses et les capacités nationales.

A cet égard, un comité conjoint multisectoriel a été créé pour superviser le suivi de la mise en oeuvre de cet important projet et veiller à ce que tous les aspects soient traités pour assurer le bon déroulement de sa réalisation dans les délais impartis.

Le Gouvernement a, également, entendu une communication sur les programmes de développement et de réhabilitation des stations d'épuration des eaux usées dans le but d'augmenter le taux de réutilisation les eaux traitées, notamment celles destinées à l'irrigation agricole et, ce en exécution des orientations de Monsieur le Président de la République relatives à l'élaboration d'un plan précis et clair pour l'utilisation des eaux traitées dans l'irrigation agricole et les activités industrielles.

Enfin, le Gouvernement a entendu une communication visant à assurer une meilleure prise en charge de la catégorie des enfants et une autre communication relative à la réalisation d'un projet de structure sportive dans la wilaya de Bechar".