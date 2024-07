Sénégal: Le pays accueille les 2èmes Jeux africains des travailleurs en décembre

Dakar — Le Sénégal va abriter du 15 au 22 décembre 2024 les deuxièmes jeux africains des travailleurs et le congrès continental de l'Organisation du sport africain travailliste et amateur (OSTA), a annoncé, mardi, le président de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes (FSST), Badara Ndiaye.

"La Fédération sénégalaise des sports travaillistes en collaboration avec l'OSTA et la confédération sportive internationale travailliste et amateur est fière d'annoncer l'attribution de Jeux africains des travailleurs au Sénégal et de l'organisation du congrès ordinaire de l'OSTA, du 15 au 22 décembre 2024 au Sénégal", a-t-il dit, lors d'une conférence de presse.

Selon M. Ndiaye, un budget de 70 millions de francs Cfa a été dégagé pour cette deuxième édition attribuée au Sénégal, après la session extraordinaire de l'OSTA du 30 avril 2024 pour remplacer l'attribution du Congo. "Cette attribution est confirmée par le ministre des Sports en donnant son accord après l'exploitation du cahier de charges, le 12 juillet 2024", a-t-il ajouté.

Seize pays africains prendront part à cet événement sportif. Diverses activités sportives, culturelles, de loisirs et des activités institutionnelles seront au programme de ces jeux qui se tiendront au stadium Marius Ndiaye et au parc sportif de la Place de la Nation.

"Les disciplines choisies sont le football, le futsal, le basket, le handball, et le volleyball en dames et messieurs. Les compétitions concerneront aussi le tennis de table, la crosse et la pétanque", a précisé le président de la FSST, rappelant que les premiers jeux s'étaient tenus en Algérie en décembre 2017.

Selon Badara Ndiaye, cette manifestation sportive a pour objectif de "promouvoir le sport en milieu du travail, de renforcer les liens entre les travailleurs à travers l'Afrique et célébrer l'esprit de camaraderie et de compétitions saines". Elle vise aussi à "fournir un cadre harmonieux pour les citoyens, contribuant ainsi à l'effort de mise en oeuvre du concept: un esprit sain dans un corps sain".

Ces deuxièmes jeux, a poursuivi M. Ndiaye, se tiendront en partenariat avec les autorités sénégalaises, divers partenaires technique et financier ainsi qu'avec les fédérations et regroupements sportifs nationaux dont les disciplines ont été choisies.

"Cette édition sera une vitrine pour le Sénégal, mettant en jeu notre capacité à organiser des événements sportifs de grandes envergures et à mobiliser les travailleurs autour des valeurs partagées", a soutenu Babacar Ndiaye.

Le congrès continental va se tenir du 15 au 18 décembre à Dakar. Il réunira les membres du Conseil exécutif de l'OSTA, les représentants des organisations reconnues par l'OSTA. Il servira de plateforme pour discuter des stratégies et des initiatives visant à promouvoir le sport en milieu du travail en Afrique.