Sénégal: Des adolescents et jeunes sensibilisés à Richard-Toll et Ross-Béthio sur le danger des substances psychoactives

Richard-Toll — La Direction de la santé de la mère et de l'enfant a mené une campagne dans les communes de Ross Béthio et Richard-Toll, dans le but de sensibiliser les jeunes et les adolescents sur les méfaits des substances psychoactives, a indiqué Yacine Niang, superviseur en santé communautaire du district sanitaire de Richard-Toll (nord).

"C'est une campagne de sensibilisation des adolescents et des jeunes et de distribution de serviettes hygiéniques, initiée par la Direction de la santé de la mère et de l'enfant, pilotée par le point focal santé de la reproduction des adolescents et jeunes du district sanitaire de Richard-Toll", a-t-elle expliqué.

Elle faisait le point, ce mardi, sur les activités de sensibilisations sur les substances psychoactives déroulées du 1er au 28 juillet à Richard-Toll et à Ross Béthio, dans le département de Dagana.

Selon elle, ces activités visent à mettre l'accent sur l'importance des serviettes hygiéniques et prévenir les jeunes et les adolescents et les parents des conséquences des méfaits des substances psychoactives qui représentent un danger pour la santé dans les communautés.

"Le constat est que beaucoup de jeunes de la ville [Richard-Toll] s'adonnent aujourd'hui à l'utilisation de ces substances. C'est pourquoi ces journées sont initiées pour les prévenir sur leurs dangers", a-t-elle ajouté

Yacine Niang soutient que c'est une opportunité pour les jeunes filles de savoir comment se comporter lors des menstruations. Il est dès lors important pour elles de prendre conscience de l'importance de l'hygiène, a-t-elle justifié.

Elle invite les parents à plus de responsabilité et à veiller sur la santé de leurs enfants. Elle exhorte par ailleurs les autorités et les partenaires à pérenniser ce genre d'action.

Après les cinq activités déroulées à Richard-Toll et à Ross Béthio, un rapport est en train d'être élaboré pour identifier les points forts et les points faibles de ces activités et les recommandations à faire, a-t-elle indiqué.