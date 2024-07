Tunisie: EST - Belaïli signe son come-back - L'enfant terrible de retour

Champion d'Algérie sous les couleurs du MC Alger, Youssef Belaïli retrouve les rangs de l'Espérance, cinq ans après. A 32 ans, l'enfant terrible a encore de beaux restes et il compte bien faire partie du projet sportif du club "sang et or", la Coupe du monde des clubs de 2025, notamment.

Il y a une semaine à peine, les supporters "sang et or" s'enquéraient des nouvelles du mercato. Des supporters impatients, à l'attente de gros recrutements à la hauteur des challenges qui attendent leur équipe fanion la saison prochaine, la Coupe du monde des clubs et la Ligue des champions notamment.

Une saison bien chargée durant laquelle le club "sang et or" aura à disputer aussi le championnat et la Coupe de Tunisie. C'est dire l'importance de disposer d'un effectif bien garni avec des doublures qui se valent à tous les postes. Et c'est dans cette perspective que l'Espérance de Tunis vient de s'attacher les services d'une vieille connaissance, Youssef Belaïli, qui signe son come-back cinq après.

Belaïli a endossé le maillot de l'Espérance deux fois par le passé: de 2012 à 2014 et durant la saison 2018-2019. Lors de ses deux précédents passages sous les couleurs "sang et or", l'attaquant algérien a remporté pas mal de titres : deux Ligues des champions (2018 et 2019), quatre fois champion de Tunisie, vainqueur de la Super Coupe de Tunisie en 2019 et une participation à la Coupe du monde des clubs en 2018. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé le plus Youssef Belaïli à revenir à l'Espérance : participer une deuxième fois à la Coupe du monde des clubs l'année prochaine.

Il a porté le MC Alger sur ses épaules...

A 32 ans, Youssef Belaïli a encore de beaux restes. Il a même porté le MC Alger sur ses épaules la saison dernière et a été l'élément-clef dans l'octroi du titre de champion d'Algérie. Lié par un contrat avec le MC Alger qui courait jusqu'au 30 juin 2025, Belaïli a préféré quitter la capitale algérienne avant terme. Par ailleurs, le Mouloudia Club d'Alger, qui a annoncé dimanche le départ de Belaïli, a précisé que l'Espérance de Tunis a été le seul club à avoir émis une offre pour s'attacher ses services.

Un transfert à 500 mille euros

Pour s'attacher les services de Youssef Belaïli, l'Espérance de Tunis a déboursé 500 mille euros, soit un peu plus de 1,680 million de dinars. Une somme conséquente, soit, mais quand un club s'apprête à disputer d'aussi importantes échéances, il doit s'armer en conséquence en s'octroyant les services de joueurs de valeur. Youssef Belaïli est une valeur sûre et il a tout à gagner à retrouver les rangs de l'Espérance de Tunis, ce qui devrait lui ouvrir de nouveau les portes de l'équipe nationale algérienne.

Belaïli a peut-être un caractère bien trempé, mais il apportera sans doute de la plus-value à l'attaque "sang et or". C'est un attaquant qui remplit bien le terrain et qui pèse lourdement sur les défenses adverses, outre son talent de buteur.