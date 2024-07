Tunisie: L'espoir fait vivre au CA - Chasser les fantômes et les esprits indésirables

Si les dirigeants actuels et ceux qui ont passé le relais assument leur part de responsabilité dans l'instabilité au poste d'entraîneur des derniers mois, ils ne jurent maintenant que par l'instauration d'une nouvelle approche basée sur la stabilité et la cohésion, une nouvelle «méthodologie » mise en place pour espérer pérenniser à terme les performances sportives.

Jusque-là, le coach David Bettoni ne se montre pas effrayé par l'ampleur de la tâche. Qu'il réussisse à terme avec ce groupe ou qu'il échoue, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, l'entité clubiste, son public et surtout ses tenants et aboutissants ne doivent plus être obnubilés par les résultats, mais donner le temps au temps, savoir apprécier une certaine évolution dans le jeu, dans la construction du jeu, dans la maîtrise et dans l'approche progressive d'un ensemble qui se construit par touches, par briques, avec tout un chacun qui apporterait sa pierre à l'édifice.

Inutile donc de focaliser uniquement sur la course contre la montre, regarder le palmarès des voisins, à rattraper au plus vite. Inutile de bloquer sur les murmures du passé et de se dire, encore et toujours, c'était mieux avant. Il faut avancer à son rythme et trancher avec cette impulsivité clubiste qui a souvent desservi plus que servi.

Les actes qui permettent de transmettre un message

Voilà pour la préface, un préambule que l'on ressasse à chaque intersaison, et avant de passer à l'actualité du club, revisitons tout d'abord les objectifs du coach et ceux de la «majorité silencieuse» de la bulle clubiste. En football plus qu'ailleurs, « à l'impossible, nul n'est tenu». L'objectif de la saison prochaine sera donc de faire un bon parcours en L1, pour accrocher une place en C1 ou en C3. En championnat, le CA doit retrouver une place plus alléchante que la précédente, c'est-à-dire celle de l'exercice passé.

Franchement, cela semble dans les cordes avec ce groupe qui s'affine. A cet effet, selon certaines indiscrétions venant du giron clubiste à Tabarka, le nouvel entraîneur du CA n'a de cesse d'appeler l'entourage clubiste à garder espoir. Ces mots ont d'ailleurs trouvé écho auprès de tous les présents clubistes du côté de la station balnéaire où le CA a élu domicile, avec surtout des responsables qui ont appuyé ces propos.

En clair, tout le monde tient le même discours: l'institution clubiste doit redonner de l'espoir et ce sont les actes qui permettent de transmettre un message. Bref, actuellement, si les dirigeants actuels et ceux qui ont passé le relais assument la responsabilité de l'entité clubiste dans l'instabilité au poste d'entraîneur des derniers mois, ils ne jurent tous maintenant que par l'instauration d'une nouvelle approche basée sur la stabilité et la cohésion, une nouvelle « méthodologie » mise en place pour espérer pérenniser les performances sportives de l'équipe à terme.

Retrouver une équipe

A Tabarka donc, avec un contingent de joueurs renforcé par des recrues (Ben Abda, Khadhraoui, Zemzemi, Yassine Bouabid, l'Ougandais Semakula, Ait Malek), aux côtés de ceux qui ont rempilé ou prolongé (Ahmed Khélil, le gardien Yeferni et Ghaith Sghaier par exemple), ainsi que d'autres éléments qui refont surface (le latéral Hamrouni et Bassem Srarfi pour ne citer que ceux-là), Bettoni, compagnon de toujours d'un certain Zineddine Zidane, vit l'instant, vit un pari en espérant bien entendu le gagner.

Et même si volet départ, Ali Amri, Khalil Kassab, Skander Laabidi, Mohamed Amine Zghada, Zouhaier Dhaouadi, Wissem Ben Yahia, Houssem Souissi, Youssef Senana, Naizek Ellili et Adam Guizani ne sont plus là, le groupe se bonifie, en attendant une véritable prise de conscience «intramuros», un rapport au mental fondamental et majeur qui ferait de certains joueurs «blessés» (touchés par le flop de fin de saison passé) des éléments combatifs et engagés.

Enclencher une dynamique

En football, un certain goût d'inachevé, tout le monde connaît. Maintenant, sans parler d'offrir une bonne dose de respiration à un contingent clubiste sous oxygène et qui en a bien besoin (voir l'article de Kamel Ghattas sur la condition physique des joueurs), face à cette situation compromise que Bettoni est en passe de redresser, à Tabarka, il y a de bonnes raisons d'espérer que le staff technique enclenche une dynamique et rompe à terme avec l'état d'une équipe désabusée, exténuée, sans solution, et ce, même si avec Faouzi Benzarti, malheureusement arrivé sur le tard au chevet d'une équipe en perdition, un léger mieux avait été constaté.

Aujourd'hui, pour parvenir à relever la tête, quitte à nous répéter, l'union sacrée doit être réclamée. C'est certes un élément de langage vieux comme le monde, mais les leviers à activer ne sont pas nombreux pour l'ancien adjoint de Zidane, David Bettoni. Et avec un effectif qui se construit, le technicien clubiste peut espérer relancer la machine.