Congo-Kinshasa: Lubero - Les ADF tuent plus d'une centaine de civils à Bapere en un mois

Les rebelles ADF ont tué, depuis juin dernier, plus d'une centaine de civils dans le secteur de Bapere, territoire de Lubero (Nord-Kivu).

Selon des sources locales, ces assaillants ont commis plusieurs dégâts matériels énormes et perpétré des enlèvements de personnes dans cette contrée, désertée à la suite de l'activisme de ces rebelles. Plusieurs familles des villages Ombole, Ngombe, Mabunda, Maikengu, Bandulu et presque tout le groupement de Manzia ont afflué vers la ville de Butembo. Et ce, malgré la présence des forces conjointes FARDC-UPDF dans la zone, a déploré le président de la société civile du secteur de Bapere, Samuel Kagheni.

« Toutes les activités sont presque suspendues dans presque toutes les zones. La vie devient de plus en plus difficile parce que l'ennemi (NDLR : rebelles ADF) est en train d'opérer sans être poursuivi. Et plusieurs zones sont devenues invivables. Bien sûr le gouvernement y a envoyé les UPDF qui devraient venir en appui aux FARDC, en tout cas cela n'a pas encore changé la donne parce que on n'a pas encore assisté à une attaque qui peut rassurer la population qu'il y a une sécurité », a-t-il fait savoir.

Contacté par Radio Okapi, l'administrateur du territoire de Lubero, colonel Alain Kiwewa, a assuré que les forces conjointes FARDC-UPDF ont déjà commencé à ratisser la zone.