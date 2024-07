Maroc: Le gouvernement déterminé à accélérer la cadence des investissements dans le secteur de l'eau (M. Akhannouch)

M'diq — Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé, mardi à M'diq, que le gouvernement est déterminé à accélérer la cadence des investissements en matière de mobilisation et de gestion des ressources en eau.

Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une réunion du comité de pilotage du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, M. Akhannouch a souligné que cette réunion intervient après le Discours important adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion de la Fête du Trône, axé en particulier sur la problématique de l'eau suite à plus de six années d'affilée de sécheresse, notamment le volet lié à l'investissement.

"La réunion d'aujourd'hui a été l'occasion de passer en revue tous les projets inscrits dans le cadre du programme, de définir leurs priorités et leur ordre d'exécution, et d'établir le calendrier de leur mise en oeuvre", a-t-il fait savoir, ajoutant: "chaque projet doit être doté d'un calendrier qui fixe son début et sa fin".

"Nous avons bien saisi le message contenu dans le Discours Royal, qui souligne la nécessité d'accélérer la réalisation des projets, d'assurer l'efficacité et la gouvernance, et de respecter le calendrier de mise en oeuvre des investissements au cours des mois et années à venir", a dit le Chef du gouvernement.

Dans ce cadre, il a fait savoir que des réunions périodiques seront tenues, sous sa présidence en qualité de Chef du gouvernement, en présence des ministres, le but étant de leur permettre d'oeuvrer, chacun dans son secteur, à accélérer la cadence des investissements et à les mettre en oeuvre dans les délais impartis.