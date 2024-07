Maroc: Fête du Trône - Un show époustouflant de l'équipe de voltige 'Marche Verte' à M'diq

M'diq — L'équipe de voltige "Marche Verte" des Forces Royales Air (FRA) a ébloui des milliers de spectateurs qui se sont déplacés, mardi, le long de la côte de M'diq pour assister à un spectacle aérien sensationnel, à l'occasion des célébrations du 25ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Pendant près de 25 minutes, durée de ce spectacle aérien à couper le souffle, les estivants et visiteurs de la ville de M'diq ont pu admirer les tableaux artistiques et les figures complexes exécutées par la prestigieuse équipe de voltige "Marche Verte" des Forces Royales Air (FRA).

Les capitaines des sept avions formant l'équipe "Marche verte" ont fait preuve d'une maîtrise totale de leurs appareils, dessinant avec justesse et précision de magnifiques tableaux dans le ciel et effectuant des manoeuvres périlleuses, laissant le public sans voix.

Ils ont ainsi exécuté différentes figures notamment une boucle à haute altitude suivie des manoeuvres de type Lazy eight, boucle basse, bombe, croisement des avions, inversion en formation, looping acrobatique et spirale.

Les pilotes chevronnés ont mené de main de maître leurs appareils, en exécutant des dizaines de figures variées, telles que "la boucle en miroir", "le palmier", "la boucle en solo", "le vol inversé", ainsi que le dessin d'un "coeur" dans le ciel de la plage de M'diq, et de l'étoile à cinq branches, en plus du chiffre "25" en célébration du 25ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, soulignant leur engagement constant à offrir des spectacles innovants et impressionnants.

L'équipe de voltige "Marche Verte" a performé à des altitudes basse et moyenne avec un grand professionnalisme, témoignant du talent et de la cohérence des pilotes, avant de descendre à basse altitude pour permettre aux spectateurs de mieux les apercevoir et d'admirer cette voltige aérienne impressionnante et époustouflante.

Les spectateurs, venus de toutes les régions du Royaume, ont réagi avec beaucoup d'enthousiasme à la performance élégante et captivante des pilotes de l'équipe de voltige "Marche Verte", exprimant leur admiration pour la précision des shows, qui mettent en avant la compétence et le talent des pilotes des Forces Armées Royales.

Créée sur ordre de feu SM Hassan II en 1984 et entourée par la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, l'équipe de voltige "Marche verte", est dotée d'aéronefs performants.