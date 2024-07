Madagascar: École Polytechnique Vontovorona - Les étudiants redescendent dans la rue

Des étudiants de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA) remettent le retard de paiement des bourses d'études sur le tapis. Ils ont opté pour la violence pour se faire entendre.

Violence extrême. Le quartier devant le portail de l'ESPA Vontovorona a été presque désert hier. Les commerces situés au bord de la route ont été fermés. Aucun véhicule n'y circulait. Le terminus de la ligne qui relie Vontovorona à Antananarivo a été déplacé à des centaines de mètres.

Les habitants s'enfermaient chez eux. Des étudiants de l'ESPA ont manifesté, hors campus, pour revendiquer le paiement des quatrième, cinquième et sixième mois de bourses d'études, la réhabilitation des infrastructures universitaires et le rétablissement de la connexion Wifi dans le campus. « Ils ont été extrêmement violents qu'il était impossible de travailler. En plus, leur mouvement a été très long. Ça a commencé vers 6 heures du matin, et l'après-midi, ils jetaient encore des pierres.

Nous n'avons eu d'autre choix que de rester chez nous pour éviter de nous faire blesser », lance une vendeuse de légumes qui, en temps normal, approvisionne les occupants du campus à Vontovorona.

Ces manifestants ont allumé des feux devant le portail de cette école. Ils ont bloqué la circulation. « Ils ont récupéré nos tables pour en faire des barrages. Nous n'avons pas pu les arrêter car ils nous effrayaient », poursuit la vendeuse de légumes. Ces étudiants ont jeté des pierres sur les Forces de l'ordre.

Bombes lacrymogènes

Ces pierres ont atterri sur des toits, sur des portes. Ces étudiants voulaient dominer complètement la partie qu'ils ont terrorisée tout le monde. Ils ont vandalisé les habitations, ils ont provoqué les Forces de l'ordre, ils ont insulté les journalistes. « Si on les laisse faire, des maisons vont brûler. C'est du vandalisme et non plus une simple revendication », a déclaré une source auprès des Forces de l'ordre qui ripostaient avec des bombes lacrymogènes pour obliger ces manifestants à retourner à l'intérieur du campus.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique note que le paiement des bourses d'études est prévu vers mi-août. « Mais tout ne dépend pas de nous. En tout cas, les procédures dans notre responsabilité sont terminées », explique le Pr Julien Salava, secrétaire général auprès de ce ministère.

Les commerçants à Vontovorona s'apprêtent à suspendre leurs activités pour quelques jours.

« Nous les avons entendus dire qu'ils vont manifester jusqu'à jeudi », lance Fitiavana, opératrice de mobile money. Les manifestations de ce jour et de demain risquent d'être encore plus violentes à Vontovorona. Les meneurs ont invité tous les polytechniciens à grossir leurs rangs. « Allons montrer notre solidarité. Pour les intérêts communs, ne laissez pas les autres agir seuls pour vous. Nous n'allons nous arrêter qu'une fois les bourses d'études versées », lancent-ils sur la page Fikambanana ny mpianatra politeknika Antananarivo (Association des étudiants polytechniciens Antananarivo).