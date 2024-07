Madagascar: Antsiranana - Environnement - Conservation basée sur l'implication des communautés locales

La gestion des ressources naturelles et des forêts par les communautés riveraines prend de plus en plus d'importance dans la région Nord de Madagascar. Cela est constaté dans les trois baies de la commune rurale de Ramena.

La zone clé pour la biodiversité (ZBC) de ces trois baies joue un rôle primordial en fournissant des services essentiels aux communautés locales. Ce site, riche de ses habitats marins diversifiés, tels que les mangroves, les récifs coralliens et les herbiers marins, est vital pour la survie de nombreuses espèces marines. Il est reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle.

Toutefois, ces écosystèmes sont menacés par de graves dangers, comme la surpêche, la pollution, les pratiques destructrices de pêche et surtout le changement climatique, qui amplifient les phénomènes météorologiques extrêmes et provoque la dégradation des habitats. Ces défis affectent gravement les communautés locales, dont la subsistance et le bien-être dépendent étroitement de cet environnement.

Face à ces enjeux, l'association Conservation centrée sur la communauté (C3 Madagascar) et ses partenaires ont identifié la nécessité urgente de promouvoir la conservation et la gestion durable de la zone des trois baies pour renforcer la résilience des communautés face aux impacts du changement climatique.

Pour ce faire, elle a mis sur les rails un projet intitulé «renforcer la résilience des communautés locales face aux impacts du changement climatique dans la zone clé de la biodiversité des trois baies », d'une durée de trois ans. Ce projet, financé par le Fonds vert pour le climat, a pour objectif de promouvoir la conservation et la gestion durable des richesses dans la zone. Des bailleurs ont soutenu cette initiative, à travers le programme Adaptation fondée sur les Ecosystèmes (AfE).

L'organisation a rassemblé les représentants des parties prenantes, la fin de semaine dernière, dans la grande salle de l'hôtel de la Poste pour identifier ensemble les collaborations possibles avec les initiatives existantes sur la conservation et la gestion durable de la biodiversité au sein de ces trois baies.