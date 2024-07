Madagascar: Mohammed Benjilany - « Nos axes de travail concordent avec les priorités du président Rajoelina »

Hier, le Maroc célébrait le vingt-cinquième anniversaire de l'intronisation du roi Mohammed VI. C'était aussi l'occasion pour l'ambassadeur du Maroc, Mohammed Benjilany, de faire un point sur les coopérations existantes entre les deux pays.

Des relations fraternelles et historiques. Tel est le ton du discours de Mohammed Benjilany, ambassadeur du royaume du Maroc, hier à la résidence de l'ambassade à Androhibe lors de la célébration du 25e anniversaire de l'intronisation du roi Mohammed VI à la tête du royaume marocain. Les relations diplomatiques, qui durent depuis trente ans, sont devenues de plus en plus prospères entre les deux pays. Plusieurs axes de travail sont d'actualité concernant la coopération bilatérale entre la Grande Île et le Maroc.

Selon l'ambassadeur, ces axes de travail communs sont en concordance avec les objectifs fixés par le président de la République pour son second mandat.

« Tous les axes sur lesquels nous travaillons et que nous étudions en ce moment con-cordent avec les priorités du président Andry Rajoelina», explique Mohammed Benjilany lors d'une interview à la fin de la cérémonie d'hier.

Parmi les coopérations entre les deux pays figurent les domaines de l'éducation et de la santé, qui sont tous les deux compris dans le volet du capital humain du président de la République. Le Maroc est également engagé dans la bonne gouvernance avec des coopérations entre les Cours des comptes des deux pays ainsi qu'avec la participation du Conseil économique, social et environnemental du Maroc. « Je n'ai aucun doute sur le fait que la relation se renforce ; Sa Majesté le veut, le président le veut et je pense que nous travaillons dur à cela », déclare Mohammed Benjilany.

%

Industrialisation

Il conçoit cependant que des axes d'amélioration sont à envisager concernant le volet industrialisation, mais que les responsables des deux pays sont déterminés à y parvenir. Il a également mis l'accent sur l'avancement des travaux pour l'installation de l'ambassade malgache à Rabat. Surtout que des responsables malgaches sont déjà passés sur place afin d'accélérer le processus d'installation. Plusieurs hauts responsables étatiques ont été aperçus sur place lors de la célébration, dont Naina Andriantsitohaina, ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, les deux présidents du parlement, plusieurs parlementaires ainsi que des membres du corps diplomatique qui ont honoré de leur présence la célébration d'hier.