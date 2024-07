Madagascar: Spectacle - Erick Manana et Jenny célèbrent leurs 15 ans de collaboration

Le 18 août, Erick Manana célébrera ses 15 ans de collaboration musicale avec Jenny Führ en invitant des artistes ayant déjà travaillé avec eux, tels que Dama, Benny, Bebey, Nini, Kolibera et Voara.

Après un spectacle mémorable au Ccesca Antanimena en avril, l'icône de la musique malgache Erick Manana s'apprête à faire son grand retour sur scène dans le pays. Le 18 août, il célébrera les 15 ans de sa collaboration musicale avec Jenny Führ au palais des sports Mahamasina. Cet événement exceptionnel, orchestré par Miritsoka Production, promet d'être une véritable fête de la musique.

Pour marquer cet anniversaire, Erick et Jenny Führ inviteront une pléiade d'artistes de renom, parmi lesquels Dama, Benny, Bebey, Nini, Kolibera et Voara. Ces artistes sont des partenaires de longue date avec lesquels ils ont partagé de nombreuses collaborations enrichissantes. « Cela fait 15 ans que l'aventure musicale entre Jenny et moi a commencé. Nous sommes ravis de fêter cela dans le pays qui a marqué notre rencontre », souligne Erick Manana. Avant de retrouver le public malgache, Erick Manana et Jenny se produiront à Saint-Denis de La Réunion ce samedi 10 août, puis reviendront pour ce grand événement dans leur pays.

Incontournable

Jenny Führ, reconnue pour son talent au violon, à la flûte et son harmonisation avec le Tendry Gasy, a consacré une partie de sa carrière à l'étude approfondie de la musique malgache. Elle a obtenu un doctorat à l'université de Southampton en 2005, grâce à un travail consacré à l'art musical malgache, fruit de ses années d'apprentissage et de passion. Le palais des sports Mahamasina s'apprête à accueillir ce spectacle exceptionnel, mettant en avant les performances de guitare acoustique, violon et flûte d'Erick Manana et Jenny Führ.

%

Leur collaboration a donné naissance à des duos emblématiques tels que «2CV Randria », « Iarivo Mahazatra» et « Mangily », qui était un grand hommage aux pêcheurs du Sud de Madagascar.

Le 18 août sera également l'occasion de découvrir des duos, trios et quatuors inédits avec les artistes invités, offrant aux fans de Tendry Gasy une expérience musicale riche et diversifiée. Les passionnés attendent avec impatience ce rendez-vous incontournable où Erick Manana et sa femme Jenny, qui ont déjà fait des tournées internationales ensemble, promettent un spectacle à la hauteur de leur réputation. Les amateurs de musique malgache et de Tendry Gasy se donneront rendez-vous pour la célébration marquante de ces deux artistes.