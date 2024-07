Madagascar: Centrale Hydroélectrique - Le projet Volobe prépare sa phase de construction

Tout se déroule comme prévu pour la construction de la centrale hydroélectrique de Volobe. La compagnie prépare maintenant sa phase de construction.

En chantier. Le calendrier pour la réalisation de la centrale hydroélectrique de Volobe suit les échéances prévues. Selon la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe (CGHV), cette nouvelle installation prépare sa phase de construction. Celle-ci affirme que le

« calendrier prévu pour les actions à mettre en oeuvre sur le plan social, technique et juridique suit son cours » et qu'il n'y a pas de retard sur les échéances. La société indique également que « la signature des contrats a pu déclencher toutes les actions menant vers la préparation de la construction selon les réglementations légales et les standards internationaux ».

Dans un point de situation en date du 29 juillet, le projet Volobe fait part des réalisations et actions récentes que la société a entreprises. Notamment, la préparation des plans stratégiques, qui sont la déclinaison de la Politique Générale de l'État. La société indique aussi préparer l'installation à Volobe.

Cela se traduit par la construction de bureaux sur le site de Volobe et un bureau de représentation à Toamasina, le renforcement de l'équipe d'une manière progressive depuis le début de cette année, etc. Le projet peaufine également les derniers détails administratifs et financiers.

Processus normal

La CGHV indique être « en cours de préparation de l'obtention des différentes autorisations relatives aux différents travaux, elle est aussi dans la phase d'élaboration des contrats des travaux et du bouclage financier ». C'est cette dernière partie qui concerne le financement entier du projet avec des banques d'investissement prêteuses. À noter que le prix du kilowattheure a été négocié et renégocié à maintes reprises. « C'est un processus normal pour un projet structurant comme le projet Volobe.

L'État malgache ainsi que les partenaires financiers se sont donné les moyens pour réussir ensemble. Toutes ces activités de préparation témoignent du bon avancement du projet et de la détermination de toutes les parties prenantes à renforcer leur engagement pour mener à terme le projet », indique-t-on.

D'autres sources, néanmoins, portent des interrogations sur la réalisation, qui rencontrerait, selon elles, d'éventuels blocages. Selon le magazine Africa Intelligence, dans un article paru lundi, « le barrage de Volobe (120 MW), situé à 40 km au nord de Toamasina (Côte est), ne pourra pas entrer en exploitation avant 2034 », des propos qui auraient été lancés il y a trois semaines par le directeur général de la société nationale d'eau et d'électricité (Jirama), Ron Weiss, face à des représentants du secteur privé lors d'une « réunion informelle ». Le projet accuserait ainsi un retard. Le conditionnel est ici de rigueur car, contacté à ce sujet hier, le patron de la Jirama n'a pas répondu jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse.