Angola: Le pays souligne le niveau de ses relations avec la Mauritanie

Nouakchott (de l'envoyé spécial) - Le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, a souligné mardi, dans la ville de Nouakchott, le "bon niveau" des relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et la Mauritanie.

S'adressant à la presse, en marge d'une rencontre avec la communauté angolaise dans ce pays, le diplomate a souligné que la présence de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, à l'investiture du Président réélu de Mauritanie, est un signe clair de l'importance de ces relations.

Esperança da Costa représentera le Chef de l'État angolais, João Lourenço, à la cérémonie d'investiture, qui aura lieu ce jeudi, dans la capitale mauritanienne, avec la participation de dizaines de dirigeants africains.

"La Mauritanie a du potentiel, c'est un pays important pour l'Angola, c'est pourquoi nous souhaitons une relation plus étroite avec ce pays, en privilégiant une relation plus équitable", a souligné le secrétaire d'État. Il a souligné que l'Angola et la Mauritanie envisagent de signer prochainement quatre instruments juridiques de coopération, ainsi que des consultations politiques et la définition des termes de la Commission mixte.

"Nous prioriserons les domaines que nous devons développer, dans les domaines les plus variés, et de travailler en commission mixte", a-t-il déclaré. Il a également indiqué que les hommes d'affaires mauritaniens sont intéressés à voir une connexion directe entre les deux pays, avec des vols de compagnie aérienne angolaise TAAG, afin de renforcer toujours plus la coopération.