Madagascar: Assemblée nationale - Transparency International appelle à ne pas abuser de l'immunité parlementaire

Transparency International Initiative Madagascar (TI-MG) appelle les députés nouvellement élus à s'engager fermement pour l'intégrité et à redoubler d'efforts pour combattre la corruption, un fléau qui continue de miner le développement du pays.

La mise en place de la nouvelle Assemblée nationale et de son bureau permanent a été saluée par TI-MG, qui félicite les parlementaires élus malgré les irrégularités relevées lors des élections. La Chambre basse est perçue comme une opportunité de renforcer la gouvernance et la transparence dans le pays.

TI-MG a notamment souligné, dans son communiqué publié ce lundi 29 juillet, l'importance de la création d'une commission dédiée à la bonne gouvernance, à la transparence, à la redevabilité et à la lutte contre la corruption au sein de l'Assemblée nationale. Cette initiative est vue comme un pas significatif vers une meilleure gestion des affaires publiques et une plus grande transparence.

Aspirations citoyennes.

Cependant, TI-MG rappelle que le chemin vers une gouvernance totalement transparente et redevable reste long. Selon l'indice de perception de la corruption de 2023, a rappelé cette entité, Madagascar se classe au 145e rang sur 180 pays avec un score de 26 sur 100, indiquant une situation préoccupante qui nécessite des actions concertées et intensifiées pour éradiquer la corruption.

%

En effet, l'organisation encourage vivement les députés à prioriser les intérêts des citoyens dans leur travail législatif. Elle les exhorte à « élaborer des lois en accord avec les aspirations des citoyens, à utiliser les ressources de manière judicieuse et transparente, et à ne pas abuser de l'immunité parlementaire ».

La redevabilité envers les citoyens est primordiale, souligne la Transparency International Initiative Madagascar qui espère voir des rapports réguliers sur les activités de l'Assemblée nationale, ainsi qu'un dialogue ouvert avec la société civile.

Participation active.

TI-MG insiste également sur le fait que l'Assemblée nationale doit devenir un « véritable forum de débat », jouant un rôle central dans l'élaboration et la discussion des lois, ainsi que dans le contrôle des actions gouvernementales. Une participation active des parlementaires est essentielle pour « garantir que les voix des citoyens soient entendues et pour améliorer la qualité des décisions prises ».

L'organisation appelle, à cet effet, à une collaboration accrue avec les organisations de la société civile pour assurer une participation citoyenne active et une transparence accrue des actions gouvernementales. Transparency International Initiative Madagascar réitère son engagement à « soutenir et à surveiller les efforts de l'Assemblée nationale pour une gouvernance transparente, efficace et redevable envers la population malgache ».