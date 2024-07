Sénégal: Concours général 2024 - Les cracks de l'école primés, ce jour

L'école sénégalaise honore ses cracks, ce mardi 30 juillet, après l'organisation sans anicroches des différents examens scolaires (Cfee, Bfem et Bac) pour l'année 2024. Cent candidats se partagent 64 prix et 48 accessits, soit 112 distinctions dont les 84,82 % sont remportés par l'enseignement public qui domine le privé. Une première pour le nouveau chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye appelé à faire face, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, à l'élite de l'école sénégalaise.

Les meilleurs élèves du Sénégal des classes de Première et de Terminale de l'Enseignement général et technique vont être primés ce jour, mardi 30 juillet, à l'occasion de la cérémonie de remise de prix du Concours général 2024 qui aura lieu au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, sous la présidence du chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye.

Pour cette année, le thème est « Enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraine nationale » et le parrain est Pr Mamadou Sangharé, professeur titulaire des universités et ancien chef du département de Mathématiques de l'Universite Cheikh Anta Diop de Dakar et ancien directeur de l'Enseignement supérieur.

Au total, cent candidats ont obtenu 64 prix et 48 accessits, soit 112 distinctions au total, dont 63 reviennent à des élèves des classes de première, avait annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy lors d'une conférence de presse à Diamniadio. Parmi les prix du Concours général, cinquante-quatre reviennent aux élèves de la classe de première, inscrits dans l'enseignement public, les élèves des écoles privées ayant obtenu neuf prix.

Quarante et un des lauréats des classes de terminale vont dans des écoles publiques, contre huit prix pour leurs camarades de l'enseignement privé. Cette année, les écoles publiques du Sénégal ont remporté 84,82 % des distinctions (prix et accessits) au Concours général sénégalais de cette année, et celles du privé 15,17 %.

Avec ses deux distinctions, le 1er prix Géographie et 1er prix Histoire, l'élève Ahmadou Bachir Touré du Prytanée militaire de Saint-Louis a été sacré meilleur élève du Concours général des classes de Terminale. Quant aux classes de Première, la meilleure élève est Zeinab Dienne Samb des cours privés Racine School qui a remporté deux distinctions dont le 1er prix de Mathématiques et le 1er prix de Sciences physiques.

Crée en 1961 par le décret 61-213, modifié par le décret 61-454, le Concours Général constitue une véritable référence dans le paysage éducatif sénégalais. Et après l'organisation sans anicroches des différents examens scolaires (Cfee, Bfem et Bac) pour l'année 2024, l'école anoblit ses meilleurs potaches dans une cérémonie solennelle qui marque une première pour le nouveau chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye appelé à faire face, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, à l'élite de l'école sénégalaise.