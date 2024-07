Madagascar: Christianisme - L'Église catholique représente 18% de la population africaine

L'Église catholique s'est enracinée dans le continent africain et ambitionne de s'étendre encore plus.

Les chrétiens représentent 30% de la population africaine. C'est ce qui a été annoncé durant l'assemblée annuelle du Symposium des Conférences Épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM). Parmi ces chrétiens, l'Église catholique comptabiliserait 18% des africains, soit « quelques 256 millions de croyances ». Une croissance qualifiée de « record » et qui a valu à l' Église catholique le statut d'église adulte.

Pour le SECAM, cette croissance se manifeste par plusieurs facteurs. «La majeure partie de la hiérarchie en Afrique provient désormais du clergé indigène, tant séculier que religieux, et un nombre croissant de religieux africains occupent des postes de direction au sein de ces sociétés missionnaires internationales», note-t-on. À cela s'ajoute un « nombre croissant de prêtres diocésains africains qui commencent à se rendre disponibles pour des périodes limitées en tant que fidei donum ». Une tendance à la hausse observée également dans les provinces africaines des instituts religieux de droit pontifical.

Congo. Une rencontre entre le Symposium et les Secrétaires généraux des Conférences Épiscopales d'Afrique et des îles s'est déroulée au Congo Brazzaville du 24 au 29 de ce mois. Une réunion qui vise à « partager les expériences et aborder les défis et perspectives de l'Eglise et de la société en Afrique. » Une cinquantaine de délégués ont participé à ces assises durant lesquelles il était question de « partager les situations ecclésiales, socio-économiques et politiques de chaque pays ou région, notamment les réalisations, les défis et les perspectives d'avenir ».