Sénégal: Redynamisation du tissu industriel au pays - Quand les agropoles imposent leur stratégie !

Pour redynamiser le tissu industriel, le nouveau gouvernement compte s'appuyer sur la multiplication des zones industrielles et des pôles de transformation agroalimentaire (agropole). Ces structures pourront renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et réduire la dépendance du pays aux importations de produits agroalimentaires.

La situation de l'industrie sénégalaise est très préoccupante parce quasi inexistante, représentant ainsi dans l'ordre 25 % du Produit intérieur brut (PIB) alors que dans les pays développés, c'est entre 50 et 60 % du PIB.

Pour renverser cette tendance, le gouvernement ambitionne de faire du Sénégal un pays industrialisé. Selon le ministre de l'Industrie et du commerce Serigne Guèye Diop, le gouvernement compte ainsi remettre les bases de l'industrialisation à travers deux grands projets, à savoir l'industrialisation en construisant huit (8) zones industrielles plus celle de Sandiara, ensuite 14 dans les régions, et 45 autres agropoles à travers tout le Sénégal.

Une agence des agropoles du Sénégal sera également mise en place dans le cadre du Projet. Ceci, pour mieux prendre en charge les potentialités zonales et de manière spécifique. Ces agropoles vont avoir un volet industriel de transformation des produits locaux ainsi que des produits animaux tels que la volaille, l'agriculture, l'élevage bovin et d'autres produits qui ont des chaînes de valeur importantes.

%

Une fois implantées dans les départements, ces structures vont permettre de sédentariser les jeunes de ces localités à travers la création d'emplois. Le gouvernement de Macky Sall, dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (Pse), avait initié le projet de création des agropoles dans toutes les zones du pays (Sud, Centre et Nord) et l'objectif majeur était de renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et de réduire la dépendance aux importations des produits agroalimentaires, à travers une industrialisation durable et inclusive.

Les agropoles sont destinés à être des pôles de développement agroindustriel facilitant la mise en réseau de tous les acteurs des chaînes de valeurs avec des capacités et des compétences accrues.

Ils sont par ailleurs appelés à servir de plateforme multi-filières d'incubation et d'intégration de technologies, d'équipements et de services en faveur des PME, selon le gouvernement. Financé par la Banque africaine de développement, le projet de l'agropole-Sud, situé dans la région de Sédhiou, a permis à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra), d'accroître ses capacités à produire des ressources végétales de qualité, en partenariat avec les services des Eaux et forêts.

Et dans le cadre de la politique de relance industrielle de la Casamance, le gouvernement s'engage à dynamiser l'agropole Sud. Ce, en y introduisant de nouvelles perspectives pour la création d'emplois et l'accroissement de la richesse à travers les chaînes de valeur. Cette initiative a été révélée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Diop, lors de sa visite sur le site de l'agropole Sud.

Par la même occasion, le ministre y a annoncé la mise en place, comme mentionné ci-dessus, de 45 autres agropoles à travers tout le Sénégal. Le ministre informait en effet que « notre gouvernement va créer dans chaque département du Sénégal une agropole qui va avoir un volet industriel de transformation des produits locaux».