Sénégal: Ibrahima Diaw, battu en 32emes de finale - « Je suis fier de ma prestation »

« Je suis déçu parce que j'ai perdu le match. En revanche, je n'ai aucun regret. Ça, c'est joué au 2e set. Si je prends un service au 2e set, je pense que j'ai ramené 2-0. Ç'est ça qui fait que la balance a penché ma faveur. Après, le match était à 50 50 juste à la fin. C'est un joueur qui a été dans le top 20 pendant des années. Donc, il a beaucoup d'expérience.

Je crois que c'est ça qui a fait tourner la balance de son côté. Mais en tout cas, je n'ai aucun regret. J'ai mis tout mon cœur sur la table. Le public ou les autres peuvent penser ce qu'ils veulent.

Moi je sais que mon objectif ce n'était de rien regretter et donner un match comme ça, c'est super. Je pense que je suis fier de ma prestation. Il y a un gagnant et un perdant. Je suis 80eme joueur mondial, il est dans le top 20, j'ai fait mon travail. Je l'ai fait trembler. Après, ce sont des choses tactiques qui ont fait tourner la balance mais après au niveau des intentions et du jeu, ça a été super. Je ne peux pas vous dire, je vais profiter de ce moment et avoir la tête froide et pour l'avenir, on verra ».

RESULTATS LUNDI 29 JUILLET

TENNIS DE TABLE

- Ibrahima DIAW

Batu 4 sets à 3 en 32e/FINALE par Wong C. T. de Hong Kong ELIMINEE

CANOE SLALOM

Yves BOURHIS

- 9e en 1/2 finale avec un chrono de 99.51

- 12e en finale avec un chrono de 145.78 (95,78 et pénalité́ de +50) PROGRAMME

CE MARDI 30 JUILLET NATATION : La défense ARENA

- 9H23 (GMT) : Matthieu SEYE, 100m nage libre, série CANOE KAYAK Stade nautique Vaires-sur-Marne

14H00 GMT : Yves BOURHIS Kayak, préliminaire