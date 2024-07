Madagascar: Basketball - N1A HOMMES - Le club de BC Somava compte rester en N1A

Nouveau champion de Madagascar N1B, le club de BC Somava d'Antalaha passe en élite nationale. Son prochain objectif est d'atteindre l'élite 8. Un nouveau venu dans l'élite N1A hommes. Le club de BC Somava ou Société Malagasy de Vanille, née dans la ville d'Antalaha, a reçu son ticket pour monter en élite N1A.

Et ce, après son sacre de champion de Madagascar lors du championnat national N1B qui s'est déroulé à Nosy Be, du 6 au 14 juillet. Lors d'un point de presse organisé hier à Manakambahiny, au domicile de Bayard Razafindralambo, conseiller technique du club, le vice-président du club de BC Somava, Mamy Razafindraibe dit Mamy Dada, a affiché l'ambition et la détermination de son club pour la saison 2025.

« Après plusieurs tentatives, nous avons gagné le ticket pour évoluer en élite nationale N1A pour l'année 2025. Et tant que nous y sommes, nous comptons y rester le plus longtemps possible. Fondé en 2016 et après les efforts et la persévérance, le club a évolué en N1B depuis 2019. Notre prochain challenge est d'atteindre l'élite 8 pour commencer », confie Mamy Razafindraibe.

Durant la finale jouée le 14 juillet à Nosy Be en N1B, le club de BC Somava a battu le club de RBC de Boeny, sur le score de 75-68.

Honneur de la région

Le BC Somava possède une structure très professionnelle, construite avec le soutien de ses présidents d'honneur, les frères Fraise, le président Benoit Leroy, le vice-président Mamy Razafindraibe qui assure la fonction du coach, Jijy Razafindrakoto, coach, ainsi que tous les membres du staff et des joueurs.

« Pour sa première année en élite N1A, le club promet, à ses supporteurs et amoureux de la balle orange de la région Sava, de faire le maximum possible d'aller loin et de porter haut et dignement l'honneur de la région », explique Mamy Razafindraibe.

L'effectif est bâti sur la jeunesse dont la moyenne d'âge se situe autour de 24 ans. Pour percer dans l'élite nationale N1A, le club envisage de renforcer ses joueurs par des basketteurs d'expérience avec de grande taille et que ces derniers sont prêts à mouiller vraiment le maillot pour l'honneur du club.

Le vice-président du club Mamy Razafindraibe souhaite que la construction du gymnase dans sa région soit terminée pour que les joueurs sans distinction puissent jouer à tout moment. « La région de Sava est une région pluvieuse. Pour le moment, nous ne jouons qu'en extérieur. L'achèvement du gymnase est primordial », termine le vice-président du club.