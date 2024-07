Afrique de l'Ouest: Parlement de la CEDEAO - Plusieurs personnalités apportent leur soutien au député Guy Marius Sagna

De par ses interventions durant la dernière session du Parlement de la CEDEAO tenue à Abuja, au Nigeria, l'honorable député Guy Marius Sagna a sorti cette institution de l'anonymat et de l'insignifiance dans lesquels elle était plongée.

Ses critiques pertinentes formulées contre les politiques de certains chefs d'Etat de la CEDEAO ont attiré la colère de députés qui se sont révélés être des laudateurs de leurs présidents.

Ces députés voudraient transformer le Parlement en simple chambre d'enregistrement et même en un instrument de soutien aux chefs d'Etat de la CEDEAO, comme le prouve le passage suivant de la Déclaration du bureau du Parlement « Notre statut de Parlement communautaire ne nous dispense pas de l'obligation de respect et de courtoisie envers nos chefs d'Etat et de gouvernement ».

On voit bien que les membres du bureau veulent étouffer tout débat sur la responsabilité des dirigeants de la CEDEAO sur la situation économique et sociale de leurs pays. Ils veulent un Parlement de laudateurs des dirigeants et non un Parlement au service des peuples.

Face aux attaques contre l'honorable député Guy Marius Sagna, nous, signataires de ce texte :

Condamnons fermement les tentatives d'agression contre sa personne

Rejetons les critiques infondées des membres du bureau du Parlement

Applaudissons et soutenons sa posture de député du peuple

L'encourageons à continuer à défendre les intérêts des populations de la Communauté

Fait à Dakar, le 29 juillet 2024

Signataires:

Demba Moussa Dembélé, économiste

Alla Kane, inspecteur des Impôts et Domaines à la retraite

Madame Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture (Mali)

Boubacar Boris Diop, écrivain

Cheikh Tidiane Niang, économiste

Ousmane Ndiaye, socio-psychologue

Sérigne Babacar Djiméra, conseiller technique, Mairie de Keur Massar Nord

Oumar Bâ, ancien SG du syndicat des cheminots du Sénégal

Mamadou Mignane Diouf, Forum social sénégalais (FSS)

Hady Guèye, enseignant à la retraite

Ousseynou Ndiaye, sociologue

Joe Diop « Comandante », Thiès

Benjamin Faye, spécialiste en éducation au développement durable

Félix Gomis, militant panafricaniste

Babacar Coly, agent administratif à la retraite

Sérigne Saliou Guèye, journaliste

Seynabou Kane, étudiante

Oumar Bakayoko, enseignant

Abdoulaye Gaye (FSS)

Papis Thiabou (FSS)

Mamadou Bailo Bah (FSS)

Halimatou Barry (FSS)

Mme. Mossane Ndour, professeur d'économie familiale à la retraite

Mme. Khoudia Ousmane Ndiaye, présidente réseau des femmes pour le développement local

Mme. Awa Guèye, enseignante du préscolaire, SG de Daggay Maam Mbakke

Bachir Diop, président IPROMA

Fatou Bassirou Sy, présidente du Comité consultatif de la femme, département de Tivaouane

Khalifa Diouf, trésorière de la FENAB

Haby Gaye, employé de banque, Paris

Abou Diao, Mairie de Paris

Jean Pierre Mendy, Yvelines (France)

Cira Gueye, agent administratif, Dakar

Sata Doucouré, ménagère, Paris

Diamilatou Gaye, professeur à la retraite, Paris

Hamed Diop, commercial, Paris

Hawaï Diallo, Mairie de Paris

Mariama Soukho, infirmière, Paris

Adeline Diandy, promoteur pub, Ziguinchor.

Ibrahima Sao, agent commercial, Paris

Abdoulaye Fofana, FNAC, Paris

Fatou Kiné Ba, enseignante, Paris

Abou Diao, ouvrier, Yvelines (France)

Ousseynou Diaw, diamantaire, Mozambique.

Souleymane Ba, homme d'affaires, Italie

Madou Doucouré, commerçant, Dakar

Mor Fall, expert en management de projets et finance, Dakar.

Alioune Badara Diop dit Juan, transport, Paris

Mbaye HADJ, ingénieur en génie électrique, Dakar

Adama Diouf, professeur de Philosophie, Ziguinchor

Papa Amadou Sall, PTAW (Sénégal)

Désiré Nikiema, point focal LDC Watch (Burkina Faso)

Amadou Lamine Diallo, cheminot à la retraite, Thiès

Ndèye Arame Top, étudiante (UCAD)

Mor Niang, enseignant à la retraite, Thiès

Ndongo Dia, professeur d'anglais, Thiès

Amadou Camara, enseignant, Thiès

Bassirou Diop, Y'en a marre, Thiès

Bassirou Ba, basketteur, Thiès

Mohamed Ba (Etats-Unis)

Boubacar Diallo, enseignant, Thiès

Tabasky Ba, activiste, Thiès

Youssou Dièye, Y'en a marre, Thiès

Mame Saliou Ndiaye, Y'en a marre, Thiès

Modou Sam, professeur, Thiès

Naty Diagne, activiste, Thiès

Yarame Diallo, retraitée, Thiès

Nième Sène, enseignante, Thiès