Sénégal: Parcelles Assainies - Inauguration d'un espace numérique dédié à l'entrepreneuriat des jeunes

Dakar — L'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Ben Bourgel, a inauguré, mardi, à l'unité 10 des Parcelles Assainies de Dakar, un espace numérique dédié à l'entrepreneuriat des jeunes.

Cet espace d'autonomisation des jeunes comprend deux salles numériques, des salles de classes pour les enseignements formels et non formels et un espace d'expression artistique et de projection de film suivi de débat dénommé "ciné-tangana"

"Cet espace est offert par l'ambassade d'Israël à la branche YMCA (Young men christian association) des Parcelles Assainies, au nom du peuple israélien à l'occasion du 76e anniversaire de l'indépendance de l'Etat d'Israël, en témoignage de l'amitié qui lient nos deux pays", a dit Ben Bourgel.

Selon lui, ce geste s'inscrit dans les axes prioritaires dégagés dans le cadre de la collaboration, entre les deux pays, où les questions de la formation, l'éducation, la jeunesse et du numérique occupent une bonne place.

Pour M. Ben Bourgel, "cet espace numérique unique en son genre offre aux jeunes leaders, entrepreneurs et innovateurs de demain la possibilité de se préparer à devenir les agents de changement qu'ils ont vocation à être".

Devant le maire des Parcelles Assainies, Djamil Sané, l'ambassadeur a souligné avoir été convaincu par "le sérieux des jeunes, l'impact du projet et l'honnête et la sincérité de leur approche".

"Il y a surtout le sens du service. Parce que c'est cela que nous recherchons, des gens qui sont au service de leur communauté. C'est exactement le type de partenariat que nous souhaitons avoir", a indiqué le diplomate.

Président de "YMCA Parcelles", Simon Pierre Djegane Niakh, a déclaré que l'espace numérique aura vocation à propulser les activités des différents programmes dispensés dans ce local R+1.

"On a des formations en alphabétisation en français, sur le numérique. On organise un forum sur l'entreprenariat et l'espace numérique aura vocation à les propulser et à augmenter la capacité", a t-il dit, soulignant qu'ils ont reçu vingt-cinq ordinateurs de l'ambassade d'Israël.

L'espace d'autonomisation des jeunes de la branche YMCA des Parcelles Assainies, une association de volontaires et de bénévoles de 70 membres, existe depuis 1994, a rappelé M. Niakh.

La mission de YMCA est d'oeuvrer pour la formation de jeunes avec comme devise "éduquer, former, servir". Il existe plusieurs branches de YMCA à Dakar et dans les régions depuis 1982, selon Simon Pierre Niakh