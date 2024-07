Afrique: Coupe du monde 2030 - Maroc, Portugal et Espagne déposent officiellement leur candidature

Dakar — Le Maroc, le Portugal et l'Espagne, attributaires de l'organisation de la coupe du monde 2030, ont déposé officiellement, mardi, leur dossier de candidature commune, dans les bureaux de la Fédération internationale de football (FIFA), à Paris, a-t-on appris de source officielle.

"La candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l'Espagne pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2030 a franchi une étape significative avec le dépôt officiel du dossier de candidature complet à la FIFA lors d'un événement qui s'est tenu dans les bureaux de la FIFA à Paris", indique un communiqué dont l'APS a eu connaissance.

Le texte précise que le dossier de candidature officiel a été remis au président de la FIFA, Gianni Infantino, par les présidents des trois fédérations de football candidates : Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, Fernando Gomes, président de la Fédération portugaise de football, et Álvaro de Miguel, secrétaire général de la Fédération royale espagnole de football, au nom du président Pedro Rocha.

"Vos trois pays ont déjà beaucoup donné au football, des pays avec une grande passion pour le jeu, de grandes capacités d'organisation et une vision commune de ce que le football et ses valeurs devraient être ! (...) Le football unit le monde et vous le prouvez avec cette candidature", a déclaré Infantino, cité dans le communiqué.

Ça sera la première fois de l'histoire de la coupe du monde de football que cette compétition est organisée sur trois continents, Afrique, Europe et Amérique latine avec des matchs d'ouverture en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, pour célébrer le centenaire de la première édition qui s'était tenue en Uruguay en 1930.

"Animée par l'ambition d'organiser une compétition pour le football, pour le monde, pour demain, la candidature est incarnée par le slogan +YallaVamos+", composé du mot arabe "yalla" et de "vamos" commun à l'espagnol et au portugais, qui signifient "En avant", en français, souligne le communiqué.

La candidature du Maroc, du Portugal et de l'Espagne est soutenue par un groupe impressionnant d'ambassadeurs : "des légendes du football de chaque nation - Luis Figo, Andres Iniesta et Nourredine Naybet - et la légende Emmanuel Adebayor, ainsi que des joueurs de premier plan des équipes nationales masculines et féminines actuelles : Cristiano Ronaldo, Achraf Hakimi, Dolores Silva, Ghizlane Chebbak, Alvaro Morata, Irene Paredes et Yassine Bounou".

Après l'annonce, en octobre 2023, de l'attribution de l'organisation de la coupe du monde de football 2030 au Maroc, au Portugal et à l'Espagne, "la décision finale pour les pays hôte (...) sera prise par un vote du Congrès de la FIFA le 11 décembre 2024", précise le communiqué.