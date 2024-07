Sénégal: Baisse du secteur secondaire au mois d'avril

L'activité du secteur secondaire s'est contractée de 12,2% au mois d'avril 2024, en variation mensuelle. L'information est donnée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

La même source indique que ce recul est principalement dû aux contreperformances notées, notamment, dans la production de l'égrenage du coton (-75,5%), la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-50,9%), la construction (-11,5%), la fabrication de produits agro-alimentaires (-3,8%) et la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (-17,1%).

En revanche, il a été atténué, essentiellement, par les activités de la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+10,9%), les autres industries manufacturières (+3,5%) et la fabrication de produits pharmaceutiques (+62,6%).

En glissement annuel, note l'Ansd, l'activité du secteur a enregistré une légère hausse de 0,6% au mois d'avril, tirée, en grande partie, par la production de l'égrenage du coton (>100%), la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+16,9%), la construction (+7,0%), les autres industries manufacturières (+12,2%), la fabrication de matériels de transport (+41,8%) et la fabrication de produits agro-alimentaires (+1,4%).

Pour leur part, les activités extractives (-24,9%), la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-41,0%), la « production de métallurgie et de fonderie et fabrication d'ouvrages en métaux » (-20,3%), le « travail du caoutchouc et du plastique » (-6,0%) et le « sciage et rabotage du bois » (-31,3%) ont reculé, sur la période.