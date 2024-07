Maroc: Oujda - Lancement d'un projet de marché hebdomadaire et remise de bus scolaires

Oujda — Le projet de construction d'un marché hebdomadaire dans la commune de Naima (préfecture Oujda-Angad) a été lancé mardi, dans le cadre de la commémoration du 25ème anniversaire de l'intronisation de SM le Roi Mohammed VI.

Le wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad Jamai, accompagné notamment du président du Conseil régional, Mohamed Bouarourou, a procédé au lancement du projet de construction de ce marché, pour un budget de plus de 13,4 millions de dirhams (MDH).

Ce projet, qui sera édifié sur une superficie de plus de 2 hectares, vise à contribuer au développement de l'activité commerciale dans la commune de Naima et à améliorer l'approvisionnement en produits alimentaires des habitants de cette commune.

M. Bouarourou a déclaré à la MAP que ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat relatif à la réhabilitation et la modernisation de 51 marchés hebdomadaires dans les provinces de la région de l'Oriental, pour un coût estimé à 550 MDH, en vue de répondre aux besoins des populations en denrées alimentaires et fourrages et de contribuer au développement de l'activité économique.

Ce projet est le fruit d'un partenariat entre le Conseil régional de l'Oriental (175 MDH), le ministère de l'Intérieur (50 MDH), le ministère de l'Industrie et du Commerce (125 MDH), le ministère de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement rural et des Eaux et Forêts (100 MDH), ainsi que les communes qui apportent une contribution de 100 MDH.

La délégation a également procédé à la remise de 6 bus scolaires dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), pour un coût total estimé à 2,4 MDH, au profit de trois collectivités territoriales et 3 associations.

Dans ce contexte, le chef de la division de l'action sociale à la préfecture d'Oujda-Angad, Anas Salah, a indiqué que ces bus vont contribuer à réduire l'abandon scolaire, notamment parmi les jeunes filles, et à promouvoir le droit à l'éducation de la population.

Il a ajouté que trois bus ont été attribués aux associations actives dans le domaine de l'accompagnement des personnes handicapées, ce qui permettra à cette catégorie de la population de bénéficier des prestations des centres relevant de l'INDH, qui sont gérés par ces associations.

Le wali a également présidé l'inauguration d'un institut technique et scientifique privé comprenant une clinique, pour un budget de près de 50 MDH et d'une capacité d'accueil de 50 lits, ainsi qu'une résidence pour étudiantes comprenant 54 petits appartements équipés et pouvant accueillir environ 80 étudiantes, en plus d'un institut de formation des infirmières d'une capacité de 500 stagiaires.